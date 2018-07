LATAM inaugura nova rota e segue líder do mercado Brasil-EUA

A LATAM Airlines Brasil acaba de inaugurar a sua mais nova rota internacional. Decolou ontem (1º de julho) o primeiro voo da companhia entre São Paulo/Guarulhos e Boston (EUA). Além disso, na próxima quinta-feira (5 de julho), será inaugurado o voo direto entre Fortaleza e Orlando (EUA). Ambas as rotas são operadas por aeronaves Boeing 767.

Boston é oficialmente o sexto destino do Grupo LATAM Airlines nos Estados Unidos. Atualmente, a companhia também opera outras rotas regulares a partir da América do Sul para Nova York, Orlando, Miami e Los Angeles, além do voo sazonal para Las Vegas.

Neste ano, a LATAM Airlines Brasil também já havia inaugurado a rota Salvador-Miami e ampliado as frequências das rotas Fortaleza-Miami e Recife-Miami. Com todos estes incrementos, a companhia segue líder do mercado Brasil-Estados Unidos, responsável agora por 26% de todos os assentos disponíveis para o viajante entre os dois países.

“Somos a empresa que mais transporta passageiros em voos Brasil-Estados Unidos e continuaremos atentos às necessidades dos clientes para alavancar oportunidades de expansão deste importante mercado. O nosso foco são as rotas sustentáveis no longo prazo para seguirmos oferecendo as melhores opções de conectividade aos viajantes”, afirma Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines Brasil.

Fortaleza-Orlando

Às quintas-feiras, o voo JJ8152 da LATAM Airlines Brasil decolará de Fortaleza às 2h15 (hora local) e pousará em Orlando às 9h (hora local) do mesmo dia. Aos sábados, o voo JJ8152 decolará de Fortaleza às 13h45 (hora local) e pousará em Orlando às 20h30 (hora local) do mesmo dia. A viagem no trecho terá 7 horas e 45 minutos de duração.

No sentido inverso, às quintas-feiras, o voo JJ8153 decolará de Orlando às 11h30 (hora local) e pousará em Fortaleza às 20h05 (hora local) do mesmo dia. Às sextas-feiras, o voo JJ8153 decolará de Orlando às 23h00 (hora local) e pousará em Fortaleza às 7h35 (hora local) do dia seguinte. A viagem no trecho terá 7 horas e 35 minutos de duração.

A nova rota Fortaleza-Orlando será operada por aeronaves Boeing 767, que acomodam 220 clientes em classe Economy e 18 em Premium Business.

A expansão internacional da LATAM

O Grupo LATAM Airlines segue fortalecendo a sua rede de destinos internacionais. Somente em 2017, foram inauguradas 13 novas rotas internacionais. Para 2018, a companhia já anunciou 17 novas rotas internacionais e, a partir do Brasil, estreou voos como Brasília-Punta Cana (janeiro), São Paulo-Roma (março), Salvador-Miami (abril), São Paulo-Las Vegas (junho) e São Paulo-Boston (julho).

Os próximos novos destinos já confirmados para 2018 são Lisboa (estreia em setembro) e Tel Aviv (estreia em dezembro). A companhia também anunciou a intenção de voar para Munique (voo ainda pendente de aprovação das autoridades).

Com o lançamento das novas rotas, o Grupo LATAM Airlines vai oferecer voos para 143 destinos em 26 países, seguindo como a companhia aérea da América do Sul que mais conecta a sua região com outras partes do mundo.