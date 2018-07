Edição de julho/2018 – p. 32

Juventus é promessa no Campeonato Paulista

Celso Coimbra, simpatizante do Clube Atlético Juventus, mais conhecido como “Moleque Travesso da Rua Javari, na Mooca, em São Paulo – campeão brasileiro de 1983 –, é sócio do clube há sessenta anos, tendo colaborado com as equipes de base, proferindo palestras para os jovens jogadores. “Nasci na Mooca e joguei como médio volante no time juvenil do Juventus. Tenho respeito e admiração pelo clube. Quando vou ao Brasil faço questão de visitar os jogadores e reencontrar amigos na equipe. Costumo dizer que moro no Juventus, e só não durmo lá porque não tem cama (brinca)”.

“O Juventus é um grande time, inclusive, este ano, o time principal, o Sub-20, goleou o Nacional por quatro a zero, com dois gols de Luizinho, gols do França e do Guilherme, no jogo de abertura do ‘Campeonato Paulista do Sub-20’, em abril, com uma excelente atuação”, lembra Celso.

“O time está preparado para a temporada de 2019, e é uma grande promessa nas competições do Campeonato Paulista. A equipe está precisando de investidores para que possa reforçar o seu plantel. É importante que o clube tenha esse apoio de empresários na sua temporada no próximo ano”, reforça Coimbra.

“A nova diretoria do Juventus tem uma filosofia de trabalho muito boa e isso tem impulsionado o time nos jogos. O comando é do Écio Pasc, supervisor geral, e do Vando, comandante do Sub-20. O presidente é o Domingos Sanches”, finaliza Celso Coimbra, que reside em Orlando.

Foto em destaque: Comissão técnica da base juventina sub 20. Da esquerda para direita: Macão, Essio Pasca, Vladimir, Celso Coimbra, Vando e Eliel