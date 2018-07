Edição de julho/2018 – p. 19

Jornada por Experiências Brasileiras mostra força do Brasil na Flórida

Sob a coordenação do Consulado-Geral do Brasil em Miami, a edição 2018 da série “Brasil – Uma Jornada por Experiências Brasileiras”, reúne eventos de arte – cinema, dança, moda, história, fotografia, literatura, música e teatro –, além de arquitetura, negócios, educação, gastronomia, esportes e turismo. A mostra traduz a influência brasileira na Flórida, contando com participação da comunidade, através de ações que acontecem até o mês de dezembro.

A ideia é integrar as diversas atividades com intuito de promover a cultura brasileira, a nossa Economia e a língua portuguesa aos moradores da Flórida e da comunidade internacional – residente no estado –, difundindo um pouco do Brasil.

A comunidade brasileira, com cerca de 300 mil pessoas, está entre as mais ativas e relevantes da Flórida, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do estado. Miami e Orlando são os destinos internacionais favoritos dos brasileiros. Por ano, mais de 1,5 milhão de brasileiros passa férias no estado. Além disso, a Flórida é o maior parceiro comercial do Brasil dentro dos Estados Unidos e o principal destino de investimentos brasileiros.

É importante ressaltar que o espetáculo teatral, “Baixa Terapia: Uma comédia no Divã”, integrando a série de eventos da “Jornada”, será apresentada nos próximos dias 20 de julho (sexta-feira), em Orlando, e 22 de junho (domingo), em Miami.

Veja os eventos que já estão confirmados:

Baixa Terapia: Uma comédia no Divã

Data: 20 de julho (sexta-feira), em Orlando e 22 de julho (domingo), em Miami

Mais informações: http://www.bisentertainment.com

14º Seminário “Como Ingressar no Mercado Norte-Americano”

Organizado pela Brazilian-American Chamber of Commerce of Florida (BACCF), o seminário é destinado a executivos, empresários, e empreendedores brasileiros que tem o interesse de expandir os negócios de suas empresas, desejo de iniciar um novo projeto, ou o intuito imigratório profissional nos EUA. Apresentações de “Case Studies” de empresas brasileiras que se internacionalizaram e profissionais brasileiros que desenvolveram seus projetos nos EUA. O terceiro dia será de visitas técnicas a empresas localizadas no Sul da Flórida.

Datas: 24, 25 e 26 de setembro

Local: Hotel Provident Doral At the Blue

Data limite para inscrição no seminário: 17 de setembro de 2018. Para mais informações: (305) 579-9030 ou business@brazilchamber.org

7th Brazilian Festival of Pompano Beach

Data e horário: 20 de outubro (sábado), das 11h às 22h, e 21 de outubro (domingo), das 11h às 20h. Local: Pompano Beach Community Park (N.E. 10th St. & U.S.1).

Mais informações: http://www.brazilianfestpompano.org/

Telefone: (305) 803-0338

Brazilian Day Orlando

Um dia inteiro de atividades para a comunidade de Orlando e região com o melhor da cultura brasileira e diversão para todas idades.

Data e horário: 9 de setembro das 11am ás 7pm

Local: Lake Eola Park – Downtown de Orlando

www.facebook.com/brazilianDayOrlando/

Telefone: 407-4705450