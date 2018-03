Edição de março/2018 – pág. 12

Jornada Empreendedora apoia empresário brasileiro nos USA

Já está tudo pronto para a realização dJá está tudo pronto para a realização da “Jornada Empreendedora”, em Orlando, nos Estados Unidos. O mais importante evento sobre negócios e empreendimentos, promovido para empresários e investidores brasileiros, ocorre nos dias 29 e 30 de março, no Loews Sapphire Falls Resort, no complexo da Universal Resorts. O idealizador e empresário, Alexandre Damiani – CEO da “Business on USA”, uma das empresas organizadoras do evento –, reunirá nomes importantes do empreendedorismo na América Latina, “com palestras de efeito imediato”, cuja meta é alavancar empreendimentos e permitir ao brasileiro facilidades para ingressar no mercado empresarial norte-americano.

Outra importante adesão à Jornada Empreendedora, anunciada pelos organizadores, é do Grupo de Investimentos Legion Capital Corp e o lançamento do Profit Room USA, dando oportunidade às empresas de receber investimentos. Os empresários interessados podem se inscrever através do site jornadausa.com. Cada ideia passará por uma bancada que irá avaliar se o projeto é viável ou não. Caso o projeto seja avaliado como próspero, o Legion Capital fará o aporte financeiro e ajudará também a empresa com seu know-how do mercado americano.

Para participar, o interessado deve preencher um formulário (também disponível no site), imprimir e levá-lo assinado para evento. Os horários serão agendados automaticamente no instante da inscrição.

Segundo a diretora do grupo, Isabella Rossi, “a ideia de participar do evento foi muito bem recebida na empresa que acredita no potencial dos brasileiros”, incentiva. Lembrando que o Legion Capital é presidido por J. Bradley Hilton, neto de Conrad Hilton, fundador da rede de hotéis que leva o nome da família. A Jornada Empreendedora, acrescenta Alexandre Damiani, “é o primeiro evento voltado cem por cento ao empresariado brasileiro realizado nos Estados Unidos, com palestras em português. O objetivo é agregar conhecimentos e proporcionar mecanismos para o avanço de empresas, de microempresários, para que todos possam crescer em seus respectivos campos de atividades”. Alexandre relata ainda que “existem inúmeros eventos realizados nos Estados Unidos para empresários, mas que não estão voltados especificamente ao empresário brasileiro. E o que acontece? Alguns empresários não dominam o inglês e o aproveitamento não é satisfatório, portanto, a nossa ideia em trazer grandes nomes do Brasil tem o objetivo de passar conhecimentos e direcionamento para seus respectivos negócios com clareza de informação. Queremos agregar cem por cento do investidor em nessa ‘Jornada Empreendedora”.

O Projeto Recomendo in USA, iniciou nos Estados Unidos há dois anos, com apenas seis empresários, e hoje agrega 150 empresas – e continua se expandindo –, com reuniões periódicas, em que empresários trocam informações, passam referências de mercado um para o outro, mobilizando cerca de oito milhões de dólares. “O nosso objetivo é transformar microempresários em grandes empresários, com troca de clientes e de informações. O projeto conta com grupos de empresários em Orlando, Boca Raton e Miami. Agora vamos expandir para o norte”, comemora o empresário Alexandre, que também foi o idealizador do projeto.

Para a Jornada Empreendedora, a proposta é apresentar novidades do mercado, através de uma grande feira com mais de 30 expositores, revelando desde a possibilidade de emigração legal para os Estados Unidos até oportunidades de franquias e compra de imóveis na região que mais cresce e valoriza no país. “A ‘Jornada Empreendedora’ será um marco no empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos. Desde que eu cheguei à América venho me empenhando para mudar o conceito sobre o empresário brasileiro. Hoje somos empreendedores de destaque”, complementa Alexandre.

Chance de mudança e oportunidades

De acordo com a organização do evento, quem mora fora dos Estados Unidos e quer a chance de mudar de país verá de perto a oportunidades de negócios que permitem emigrar de forma legal e ainda ver estudos sobre a área de atuação que pretende operar. “O empresário poderá mudar o rumo de seus negócios. Uma empresa que esteja com problemas vai estar diante dos maiores gênios do mercado para buscar solução, além de ver como pode agir diante da concorrência ou como implantar novas ideias. Jamais palestrantes com este quilate estiveram juntos num mesmo evento. Será uma data histórica”, incentiva Damiani.

Nomes como o de Roberto Shinyashiki, Alexandre Slivnik, Alexandre Lacava, Carlos Hilsdorf, Marcos Barrros e Anthony Portigliatti, entre outros – 14 palestrantes –, vão falar durante o encontro, apontando soluções para um problema e quais as ferramentas para lidar de frente com os imprevistos. Temas como liderança, comunicação, empreendedorismo, investimentos, produtividade, planejamento estratégico e inovação serão abordados nos três dias de evento.

Palestrantes: Carlos Hilsdorf, Roberto Shinyashiki, Marcos Barros, Alexandre Slivnik, Alexandre Lacava, Arthur Shinyashiki, Alvaro Lima, Wagner Dias, Alessandro Rufino, Christopher Lee Regis, Anthony Portigliatti, Jorge Bittencourt, Sergio Behnken e Alexandre Damiani. A estimativa dos organizadores é de que três mil pessoas circulem diariamente nos corredores do Loews Sapphire Falls Resort.