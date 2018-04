Edição de abril/2018 – pág. 03

Jornada de empreendimentos fortalece metas e investidores brasileiros

A força do empresariado brasileiro – de investidores –, ganha visibilidade com a realização da Jornada Empreendedora, em Orlando, quando houve a troca de conhecimentos, expansão de metas e a derrubada do mito de que “brasileiro não faz negócio com brasileiro”. O pontapé à escalada de empreendimentos, estimulou o impulso da autoconfiança, de que podemos sim abocanhar a boa fatia do mercado americano, sem hesitar. Ancorados na qualidade de adaptação e da reorganização de conceitos, focados do propósito competir, chegaremos lá! O empreendedor precisa ter disposição e força de vontade, tanto para estar no mercado como para vender a sua ideia para obter investimentos.

É importante ressaltar que a diversificação de investimentos pessoais com aplicações no exterior cresceu nos últimos anos. E o investidor brasileiro representa um avanço nesta escalada – abrir empresas, aplicar no mercado imobiliário, demonstrando seriedade a que veio, apostando no acerto, mediante as oportunidades de negócios que os EUA oferecem. “O bras ileiro gera renda, gera empregos, temos de pensar grande”, ouviu-se de palestrante durante a Jornada…, instigando o empresário reticente a ousar muito mais. Transpor a barreira das limitações.

Um horizonte de possibilidades trouxe esperança ao empresariado brasileiro no país, e o que se pôde presenciar foi a inovação de pensamento e de estratégia para futuras transações comerciais – para que empresas se fortaleçam. Um evento repleto de conceitos extremamente importantes – um divisor de águas –, com olhares e bagagens diferentes, com um ponto em comum: o desenvolvimento do ser humano para que atinja o seu potencial máximo.

Foi dada a largada e a rota que indica a etapa de chegada – a consolidação de metas –, requer que a percorramos convictos, atentos ao que de fato almejamos no mundo dos negócios. E estar nesse ranking significa ter superado desafios em busca de resultados realmente condizentes as finanças.

O encontro de investidores, prestigiado pelo público, representa um marco positivo no âmbito empresarial. A união de empresários brasileiros rompe conceitos ultrapassados, abre margem para grandes contratos e da oportunidade de que pessoas possam apresentar novos projetos, angariar investimentos e ingressar no mercado americano. O momento é agora, de arregaçar as mangas, mas com critério. É preciso pensar grande, mas executar com os pés no chão.