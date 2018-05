Edição de abril/2018 – pág. 28

Investidores brasileiros lançam empreendimento assinado pela Pininfarina

O “Magic Village by Pininfarina” é o novo projeto lançado pela Magic Development, incorporadora que há 10 anos desenvolve empreendimentos de luxo para o turismo nos EUA, consolidando o empenho dos CEOs e empreendedores brasileiros, Rodrigo Cunha e Luís Claudio Sinelli. O empreendimento, com entrega prevista para 2020, é o único branded development de luxo de Orlando, que estabelece importante parceria com o design inovador e sofisticado do estúdio italiano Pininfarina.

Esse é o primeiro empreendimento da incorporadora assinado pela marca, que é reconhecida internacionalmente por projetos como Ferrari e Rolls-Royce. O investimento é de US$ 1 bilhão, e o novo condomínio de luxo poderá gerar mais de dois mil empregos diretos e indiretos.

Segundo os investidores Rodrigo e Luís Cláudio, o objetivo desse projeto, assim como os demais que já são sucesso – Magic Village 1 e Magic Village 2 –, é oferecer às famílias a possibilidade de ter uma propriedade em outro país com os benefícios e serviços de um hotel. Além da oportunidade de alugar o imóvel através de uma administradora com expertise no assunto.

“O ‘Magic Village by Pininfarina’ mudará não apenas a paisagem e o horizonte da região, mas a economia futura, atraindo atenção global para a área turística mais famosa de Kissimmee. Somos os primeiros a trazer esse tipo de conceito para Orlando e temos a honra de nos associar ao Pininfarina, um escritório conhecido internacionalmente por seu estilo e sofisticação”, informa Rodrigo Cunha, CEO da “Magic Development”.

Diz o empresário que o design clássico será focado no conforto dos hóspedes, mas o empreendimento promete oferecer também toda a tecnologia dos dias atuais, integrando os elementos estruturais que representam a identidade italiana. “Ficamos muito contentes em ver o nosso negócio crescer cada vez mais. Para nós, o que mais importa é a satisfação do cliente ao receber as propriedades, superando suas expectativas”, finaliza Cunha.

“Com o toque da Pininfarina, o empreendimento terá a combinação da tradição e da inovação em seu design. Estou muito orgulhoso por esse projeto. A arquitetura realmente é mágica e fantástica”, afirma Paolo Pininfarina, presidente do grupo – fundada em 1930, a marca Pininfarina é sinônimo de excelência em design e uma das mais renomadas do setor.

“Magic Development” e Pininfarina

A “Magic Development” – há 10 anos no mercado –, é incorporadora focada no desenvolvimento de empreendimentos de luxo para o turismo em Orlando, nos EUA. Seu portfólio conta com projetos de sucesso como o Magic Village 1, Magic Village 2 e Magic Village by Pininfarina, complexos condomínios de luxo com um conceito inovador que oferece serviços personalizados e amenidades de resort em locais privilegiados, perto dos parques temáticos da Disney.

Já o “Pininfarina America” é ícone global do estilo italiano, um prestigiado estúdio de design 360 ​° reconhecido pela incomparável capacidade de criar beleza atemporal. Em 1986, continuando o legado do design familiar, Paolo Pininfarina fundou o Pininfarina Extra, com a missão de expandir a visão de design do Pininfarina para outros campos de design, como transporte e arquitetura. Em 2013, a expansão do Pininfarina Extra culminou na criação do “Pininfarina America”, localizado em Miami.

Todas as atividades do grupo Pininfarina Extra cobrem o design industrial (eletrônicos de consumo, artigos esportivos, móveis, equipamentos e máquinas, bens de consumo, design gráfico e embalagens), Arquitetura e Design de Interiores (residencial, hoteleiro, esportivo e comercial), e design de Transportes (iates, aviões, jatos particulares e transportes de massa).