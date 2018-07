Edição de julho/2018 – p. 33

I-4 é considerada a estrada mais perigosa dos Estados Unidos

Quem passa pela I-4 sabe o quão movimentada esta estrada é. A velocidade média é de 70 milhas por hora, ou seja, cerca de 112 km por hora. Estradas com potencial similar ao da I-4 em São Paulo, por exemplo, têm velocidade média de 70 km por hora. Isso explicaria o motivo que faz muita gente que vem do Brasil se sentir um tanto inseguro ao pegar a estrada pela primeira vez. Segundo dados federais, a I-4 tem 1,25 mortes por milha, um número espantoso.

Um fator que também chama a atenção é que a “estrada da morte” é mesma que liga à Cidade Mais Feliz do Mundo, Lakeland, famosa por ter índice de criminalidade altamente baixo. De acordo com um levantamento feito pelo jornal ABC News Action, de Tampa, desde 2016 foram contabilizadas 503 falhas na junção da I-4 com a I-75, em horários de grande movimento, das 7h da manhã até as 4 da tarde. Um dado divulgado também pelo jornal dá conta da faixa etária que mais se envolve em acidentes: a grande maioria possui mais de 20 anos.

No trecho da I-4 referente à Plant City, nos últimos 22 meses ocorreram 388 acidentes. A maioria acontece entre as 4:00 e as 17:00. E a parte mais perigosa da rodovia é a que atravessa Lakeland, somando 775 falhas desde 2016. Para este trecho, motoristas com seus 20 anos respondem por um terço dos acidentes. O Departamento de Transportes dos EUA afirma que as mortes no trânsito cresceram 10% desde 2015.