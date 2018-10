Governo da Flórida prepara-se para furacão que deve atingir o estado ainda esta semana

Orlando, Florida – 8 de outubro

O Centro Nacional de Furacões diz que Michael mudou do patamar de tempestade tropical e é agora um furacão e continuará a se fortalecer à medida que se aproxima dos Estados Unidos. Os ventos máximos sustentados do furacão estavam próximos de 75 mph (110 km / h). Espera-se que o furacão se desloque para o Golfo do México, onde se espera que as temperaturas da água muito quentes e as condições atmosféricas favoráveis ​​aumentem sua força.

Ainda de acordo com as previsões do Centro Nacional de Furacões, a possibilidade de Michael se direcionar para a Flórida é grande. A previsão diz ainda que o furacão pode chegar à categoria 3 quando tocar o solo americano, o que deve acontecer na região do Golfo. Se as previsões se confirmarem, o caminho de Michael deve seguir para a região das Carolinas, que recentemente foram devastadas e ainda se recuperam da ação do Furação Florence.

O governador da Flórida, Rick Scott, já emitiu um pedido de estado de emergência para 26 condados para apressar os preparativos na área, liberando recursos e ativando 500 membros da Guarda Nacional da Flórida antes do enrijecimento da tempestade tropical Michael. “Esta tempestade será fatal e extremamente perigosa”, disse Scott no domingo, depois de receber uma informação no Centro de Operações de Emergência do Estado. Ele alertou que a tempestade poderia afetar áreas da Flórida, não no caminho direto da tempestade. A partir das 8h da manhã de segunda-feira, a tempestade foi centralizada a cerca de 190 quilômetros a leste-nordeste de Cozumel, no México, e se deslocou para o norte a cerca de 11 km/h.