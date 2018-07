Edição de julho/2018 – p. 26

Gourmet Popcorn Club, fantástica loja de pipocas

A pipoca é apreciada em todos os lugares do mundo, consumida no cinema, em casa com a família, ou em ocasiões especiais quando as crianças fazem a festa – principalmente em se tratando de pipoca caramelizada, gourmet, com cores atrativas. Em Kissimmee, a “Gourmet Popcorn Club”, comandada pelos empresários, Fabiana e Jonathan Meller, oferece um atrativo de delícias – com trinta sabores de pipoca doce e salgada –, destacando-se a pipoca Confetti – que a meninada adora –, com sete sabores e cores diferentes. Desde a pipoca tradicional, tem também os sabores uva, laranja, maçã, morango, e muito mais.

“A nossa pipoca é feita com um milho especial, que deixa os flocos da pipoca bem redondos e saborosos. Impossível resistir a esta delícia, consumida em muitos países. Nos Estados Unidos a pipoca é uma tradição entre os adultos e as crianças. E quem não gosta de pipoca, não é mesmo?”, comenta Fabiana Meller.

“As crianças vêm em nossa loja e encontram inúmeras opções de cor e sabor. Temos pipoca gourmet, caramelada e com chocolate. Temos ainda a pipoca salgada com queijo, manteiga e cheddar – loaded Potato e cheesy Chedar. Servimos pipoca com queijo e alho. Ela é servida em bag, nos tamanhos grande, médio e pequeno. O cliente escolhe os sabores da pipoca e nós a colocamos em bag e a fechamos. Tudo muito bem cuidado e preparado para que a pipoca se mantenha saborosa para o consumo”, enfatiza a empresária.

“Nós também servimos pipoca em festas e eventos em geral. O cliente escolhe a quantidade que necessita e nós a preparamos. Fazemos lembrancinhas em mini-bag para ser distribuídas em festa de crianças. Atendemos a todos os pedidos, deixando ao cliente as opções de sabores”, complementa.

Food Truck em Orlando

Segundo Fabiana Meller, “nós também temos o food truck, que levamos para os eventos na Central Flórida. Rodamos a cidade, atendendo condomínios, o Metro West, Celebration e o Lake Nona. O food truck foi lançado no mesmo dia em que inauguramos a nossa loja em Kissimmee, em março deste ano”, lembra a empresária.

Residindo em Orlando desde abril de 2017, conta Fabiana que o casal – que residia em São Paulo (SP) – , fez extensa pesquisa para definir em que área iriam atuar. “Eu e o Jonathan trabalhamos com Marketing, e adoramos pipoca, Nós queríamos trabalhar nesse segmento desde que chegamos a Orlando. Fizemos pesquisa e decidimos trabalhar com pipoca porque o americano adora pipoca, e as pessoas de forma geral consomem pipoca, e este é um setor importante no mercado de comestíveis”.

“No início, tínhamos a vontade, mas, driblando os desafios, tivemos que começar abaixo do zero, então procuramos um imóvel em Kissimmee, que atendesse ao nosso propósito. Tivemos que reformar o local, tirar a licença e passamos por um treinamento para as receitas, antes de inaugurar o nosso empreendimento. E levou tempo, viu (sorri), mas deu tudo certo. Abrimos a nossa loja e também o food –truck. Em breve vamos lançar o nosso website, para vendas online”, confirma Fabiana.