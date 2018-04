Edição de abril/2018 – pág. 17

Furacões: temporada 2018 deve ser tão agitada quanto no ano passado

Com informações da CNN

Após a devastadora ação do furacão Irma em setembro passado, as previsões para a chamada “Hurricane Season” em 2018 estão ainda mais alarmantes. O período das tempestades vai de junho a novembro, e de acordo com as análises do clima feitas pela Universidade Estadual do Colorado (Colorado State University – CSU), pelo menos 14 tempestades já são esperadas, sete delas com possibilidade de se tornarem furacões e destas, três com maior potencial de impacto na costa americana. Ainda de acordo com a previsão da CSU, a possibilidade de, pelo menos, uma destas tempestades atingirem o país é de 63%, acima da média da temporada, de 52%.

“A última temporada esteve perto de um recorde na temperatura da superfície do Atlântico”, afirma dr. Phil Klotzbach, que é pesquisador da Universidade Estadual do Colorado. Se por um lado, uma parte do Atlântico está quente demais, a outra esfriou demais. Essa diferença de temperatura é crucial para o desenvolvimento de tempestades mais robustas como o furacão Mathew, que ficou na memória dos americanos por ser um dos mais devastadores da história.

Mesmo com a oficial temporada de furacões começando em junho, a grande maioria das tempestades acontecem entre metade de agosto e metade de outubro, o que significa que esta previsão chega com cerca de quatro meses de antecedência.

El Niño e La Niña – os termos meteorológicos já são conhecidos e são influenciadores na ocorrência de furacões. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima do normal na região equatorial do Pacífico e que causa impactos no clima do mundo inteiro. Na ocorrência do El Niño, porém, o surgimento dos furacões é mais difícil. Mas para o caso do La Niña a situação é o inverso: quando este fenômeno ocorre, há o resfriamento das águas do Pacífico, o que acaba deixando o ambiente favorável para o desenvolvimento de furacões. Ambos fenômenos são acompanhados por vários cientistas com o intuito de prever e preparar a população para o caso de tempestades mais fortes. Uma nova previsão para a temporada deve ser lançada até o fim de maio.

15 dicas para residentes se protegerem do furacão