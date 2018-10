Furacão Michael deve chegar à Flórida em menos de 24 horas

Orlando, Flórida – 9 de outubro

Por Geovany Dias

Os moradores do ensolarado estado da Flórida estão em alerta com a confirmação da chegada do furacão Michael no início da tarde desta quarta (10). O Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center, NHC) vem monitorando o comportamento do fenômeno desde a sua formação, na costa de Honduras.

Nos últimos dias, Michael já causou 13 mortes na região da América Central, por onde também deixou um rastro de alagamento e, em Cuba, milhares de moradores estão sem energia elétrica. O furacão deve atingir a península, no extremo da Flórida, com ventos de até 180km/h. Segundo a direção do NHC, na terça à noite e quarta-feira de manhã os residentes da Flórida já deverão sentir ventos com força de tempestade tropical na faixa do extremo noroeste.

O governo do estado, que já havia declarado emergência para 27 condados, ampliou o alerta para 35 condados nesta segunda e colocou 500 guardas nacionais à disposição. A agência de notícias Reuters chama o furacão de “monstruoso”, já que ele poderá ser um dos maiores a atingir a Flórida em 10 anos. “O furacão Michael é uma tempestade monstruosa e a previsão continua ficando mais perigosa. Estamos agora a apenas algumas horas de ver os impactos”, disse o governador da Flórida, Rick Scott, na tarde desta terça-feira.

Veja a lista de condados em estado de emergência: