Edição de dezembro/2018 – p. 29

Fraudadores estão de olho em casas de proprietários da terceira idade

Sunnyvale Ca – Nov. 28, 2018

Os idosos estão sendo vítimas de uma nova fraude no ramo imobiliário, que faz com que eles assinem um documento vendendo sua casa muito abaixo do valor de mercado.

Mary Ann Welch, 70 anos, compartilhou com Capital Public Radio como ela recebeu uma carta na sua caixa de correio oferecendo-lhe que vendesse a sua casa em Sunnyvale por $750,000.00. A carta trazia documentos para que ela assinasse e permitisse a venda. No entanto, Welch não havia colocado sua casa (de dois quartos) para alugar ou vender. Essa casa fica em excelente lugar, podendo caminhar para o escritório da Apple, Google e Linkedin, e é avaliada por mais de um milhão e meio de dólares. “Eu vi o contrato para eu assinar e fiquei furiosa”, disse Welch. “Se eu tivesse Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência mental, eu teria assinado pensando que eu receberia todo este dinheiro. Se estão fazendo isso comigo, eles estão fazendo com outras pessoas”.

Cherie Bourland, advogado distrital do município de Santa Clara, diz que essas fraudes – oferecendo a proprietários idosos ofertas com valores muito abaixo do mercado – aumentaram muito. Os mercados imobiliários preferidos para esse tipo de fraude são os com imóveis que tiveram aumentos súbitos de preços.

“Os proprietários podem não ter ideia do valor do imóvel que eles possuem”, diz Bourlard. Eles se lembram de que pagaram $40,000.00, mas neste incrível aumento de preço dos imóveis, eles não têm a menor ideia de que o preço agora pode ser $800,000.00, um milhão ou dois milhões de dólares”.

“Eles podem não entender claramente o que estão fazendo”, diz Bourlard. “Mas eles possuem suficiente capacidade mental para que a transação seja irreversível. Estudos mostram que, conforme envelhecemos, nós ficamos menos espertos com transações financeiras”.

Duane Shewaga, coordenador do departamento de fraude imobiliária do município de Santa Clara, disse que os responsáveis por esse tipo de fraude buscam as informações dos proprietários em órgãos públicos. Alguns desses golpistas vão batendo de porta em porta, avisa Valerie Tanney, advogada do município de San Diego. “Eu tive muitos casos nos quais eles se aproximam e fazem amizade com os idosos usando religião e ganhando a confiança das pessoas que frequentam igrejas para os tornarem suas vítimas”.

Tanney pede aos idosos que receberem esta solicitação para reportar o incidente à polícia e ao escritório de advogado distrital. E também avisa que os idosos não devem assinar documentos imobiliários antes de consultar um agente imobiliário, um advogado ou um planejador financeiro.

Fonte: “Pricey Real Estate Prompts Scammers to Target Senior Home owners” Capital Public Radio Nov. 26 2018.

Estas informações são importantes para todos que possuem um imóvel, independente do estado em que você mora ou de sua idade.

A todos, desejo um abençoado Natal, com muito sucesso, paz e amor em 2019!