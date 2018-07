Edição de julho/2018 – p. 20

Food Truck Brasileiro oferece crepes deliciosos

Os empresários Alex Figueira e Anna Viana, proprietários do Food Truck Jour de Crepe – Crêperie, em Orlando, vêm desenvolvendo importante trabalho no setor da degustação de crepe, marcando presença em eventos corporativos promovidos por empresas nas regiões de Windermere e Celebration, além de outras localidades da Central Flórida. A empresa também realiza festa de aniversário, de casamento e comemorações em geral, com delicioso cardápio de crepes doces e salgados, incluindo sabores variados. O food truck – gastronomia sobre rodas – é um sucesso junto ao grande público. Inclusive, o crepe oferecido aos clientes, adianta a Chef Anna Vianna, responsável pela cozinha, é feito com massa bem fina, crocante, e com recheio brasileiro.

“Esse é o nosso diferencial. Servimos o crepe round, que tem uma textura fininha, e fica muito saboroso com o recheio. Os nossos clientes adoram. No início, o nosso público era de brasileiros e de europeus, mas hoje temos uma clientela forte de americanos, que aderiu aos nossos produtos. O americano aprendeu a gostar e consumir os nossos crepes”, comemora Anna.

“Outro detalhe é que o cliente não precisa de molho para dar sabor ao crepe porque o recheio saboroso é o suficiente. O crepe é francês, mas o recheio brasileiro dispensa o molho”, comenta Anna. E na preferência do público, quando indagada, a Chef disse que, “o crepe mais pedido é o recheado com frango e catupiri, e de calabresa. Temos ainda o crepe recheado com lagosta, também muito pedido pelas pessoas”.

Mas, para quem adora degustar o crepe doce, os sabores oferecidos pelo “Food Truck Jour de Crepe” são tentadores. “Temos o crepe com recheio de banana, caramelizado, crepe com recheio de goiabada e de morango. São inúmeros os sabores e o cliente tem a opção de escolha, de acordo com a sua preferência. O importante para nós é servir bem o nosso cliente, para que ele fique satisfeito e volte para experimentar outros sabores”, complementa Anna.

Adiantou Alex Figueira que a massa do crepe, servida pelo food truck, “é uma receita especial da família, e tem um sabor muito bom”. E quanto ao processo de produção dos crepes, disse o empresário que há o respaldo de cozinha industrial. “Contratamos uma cozinha industrial para dinamizar os nossos produtos, que é supervisionada pela Anna. Os produtos do nosso cardápio são muito bem cuidados, pois privamos pela qualidade na textura e sabores do crepe, com um serviço de alimentação eficiente, atendendo a todos os paladares, onde quer que nos locomovemos”, explica o empresário.

Atendendo Windermere e Celebration

“O forte do nosso atendimento é na região de Windermere, e no Celebration, onde acontecem eventos corporativos importantes, e somos solicitados por várias empresas dessas regiões. São áreas de grandes restaurantes, mas o nosso serviço tem um ótimo espaço no mercado, com atendimento popular na região, o que caracteriza o sucesso do nosso empreendimento”, relata Figueira.

Há quatro anos residindo em Orlando, o casal Alex Figueira e Anna Viana, natural do Rio de Janeiro (RJ) –trabalhava com Consultoria –, lembra que ao se mudar para os Estados Unidos – na Flórida –, “nós não sabíamos, a princípio, o que fazer em termos de trabalho”, diz Figueira. “Tudo começou com uma vizinha, que nos ofereceu uma parceria no negócio de food truck, então entramos como sócios e, mais tarde, compramos a parte dela, e assumimos a empresa. E deu certo. Hoje temos uma vasta clientela, e participamos de eventos com frequência”.

Aléx Figueira, inclusive, fala da popularização do crepe no Brasil – no Rio de Janeiro, em Búzios –, e em Pernambuco, no Recife, onde o “Jour de Crepe” é sucesso de público. “A nossa meta é que o nosso empreendimento obtenha bons resultados, como já vem ocorrendo, tendo como prioridade o bom atendimento aos nossos clientes. Estamos prontos para atender festa de casamento, de aniversário e comemorações em geral. Dispomos da estrutura necessária para quaisquer pedidos”, finaliza o empresário.