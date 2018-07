Flórida lançará foguete para realização de pedido de casamento na Lua

Orlando, Flórida – 13 de julho

A agência ApoteoSurprise, especializada em organizar propostas de casamento extravagantes, está lançando um novo serviço que permitirá que o pedido de casamento de casais seja feito enquanto voam ao redor da Lua. O custo da viagem será 145 milhões de dólares. Ir à Lua e voltar por amor, portanto, logo se tornará realidade, graças à ambição da agência parisiense que se dispôs a realizar o pedido de casamento mais louco e extravagante dos último 13 bilhões de anos.

A Flórida será a anfitriã deste evento milenar já que o Centro Espacial Kennedy, conhecido por muitos turistas ao redor do mundo, fica na cidade de Cabo Canaveral. A viagem já possui até cronograma para ser cumprido antes e durante o voo. Olha só:

– treinamento físico e técnico de doze semanas em preparação para o voo

– decolagem no dia programado do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida

– transmissão de “Also sprach Zarachustra, Op.30” (Música de 2001: Uma Odisseia no Espaço), de Richard Strauss, nos capacetes dos dois turistas espaciais, enquanto sentem os primeiros efeitos da ausência de gravidade.

– Chegada em órbita lunar três dias depois, com um voo sobre a superfície do nosso corpo celeste mais próximo, a uma altitude de apenas 200/300 Km.

– Interrupção de toda comunicação com a Terra por cerca de trinta minutos enquanto a cápsula sobrevoa o lado escuro da Lua.

– Transmissão da canção “Fly Me to the Moon”, de Frank Sinatra, na metade do voo orbital, permitindo que o pretendente faça sua proposta de casamento (com o anel de noivado escondido em seu traje) longe de qualquer outra forma de vida.

– Um nascer do sol espetacular surgindo por trás das crateras lunares e uma viagem de retorno de quase quatro dias, antes da reentrada na atmosfera e desembarque final.

A cápsula seguirá uma trajetória similar àquela da lendária missão Apolo 8, de 1968. Viajando a velocidades de até 38.000 km/h, a cápsula será equipada com oito câmeras para imortalizar a espetacular entrada do casal nos livros de história da conquista espacial – e romântica! A ApoteoSurprise é uma agência com matriz em Paris, especializada na organização de pedidos de casamento espetaculares e únicos.

Fundada em 2006 pelo engenheiro aeronáutico Nicolas Garreau, a agência oferece 30 cenários românticos completos, incluindo o aparecimento de uma carruagem da Cinderela com um sapatinho de cristal, uma chuva de 1.000 rosas cobrindo um iate durante um jantar em um cruzeiro, um pombo-correio enviado à casa da amada, um passeio de limusine com uma mensagem de amor em luzes e brilho ao pé da Torre Eiffel, ou até mesmo um show aéreo com aviões traçando um enorme coração no céu. Com preços que variam de 350 a 145 milhões de dólares, essas produções ao estilo de Hollywood já atraíram mais de 1.800 apaixonados, incluindo celebridades, chefes de Estado, bilionários russos, atores americanos, astros da TV e jogadores de futebol.