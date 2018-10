Florida Cup traz Flamengo e show de Ivete Sangalo

Edição de setembro/2018 – p. 30

A quinta edição da Florida Cup 2019 – que acontecerá entre os dias 8 a 13 de janeiro –, em Orlando, terá as participações do Clube de Regatas do Flamengo e do Eintracht Frankfurt, incrementando a rodada de jogos. O time rubro-negro, seis vezes campeão brasileiro, com uma das maiores torcidas do futebol brasileiro, faz a sua estreia em grande estilo, destacando-se também as equipes do São Paulo Futebol Clube – tricampeão Mundial de Clubes pela FIFA –, e do AFC Ajax, tetracampeão da UEFA Champions League.

Outra grande novidade, segundo divulgou a organização do Florida Cup 201”, além dos jogos com confrontos internacionais, será a participação dos convidados na “Florida Cup Fan Fest”, que pelo segundo ano consecutivo acontecerá no “Music Plaza Stage”, no parque temático “Universal Studios Florida” – parceiro oficial do evento –, ocasião em que acontecerá o show da notável Ivete Sangalo, no dia 11 de janeiro.

Para o CEO do Flamengo, Bruno Spindel, a participação da equipe flamenguista da “Florida Cup” a tornará “mais forte e competitiva”, em relação aos clubes mais ricos do planeta. “Vamos levar a Nação Rubro-Negra, o Rio de Janeiro e o Brasil para o país onde o futebol mais cresce. Queremos ser a maior Nação do mundo, e a Florida Cup é muito importante neste processo de internacionalização da marca”, comemora.

O Eintracht Frankfurt, membro fundador da Bundesliga, foi o campeão da “Copa da Alemanha de 2018”, após derrotar o Bayern de Munique na final. A equipe que se classificou para a “Liga Europa” deste ano, conta com atletas do mundo todo no elenco, incluindo sete jogadores que participaram do “Mundial da Rússia”, como o croata Ante Rebić e o zagueiro mexicano Carlos Salcedo.

“Estamos dando mais um passo em direção à meta de viajar todos os anos para os Estados Unidos até a Copa do Mundo de 2026. Ter a oportunidade de competir contra clubes tão fortes é importante para nos prepararmos para a segunda metade da temporada da Bundesliga. O alcance da mídia no evento também desempenha um papel importante no fortalecimento de nossa presença nos Estados Unidos”, disse Fredi Bobic, Executive Board Member.

Sucesso do evento

Maior evento internacional esportivo anual da Flórida Central, a Florida Cup é uma plataforma global que combina esporte e entretenimento e que já entrou para o calendário oficial de eventos da cidade de Orlando. Tradicional por promover grandes confrontos internacionais entre times sul-americanos e europeus durante o período de pré-temporada do futebol brasileiro, a Florida Cup oferece ampla infraestrutura para as equipes executarem uma preparação de excelência – com centros de treinamentos, hotéis e partidas de alto nível.

Há muitos motivos para comemorar o sucesso alcançado pelo evento. E segundo Ricardo Villar, CEO da Florida Cup, as competições serão acirradas. “A quinta edição promete ser uma das mais disputadas até hoje. Sem contar que, além do futebol de qualidade, os torcedores poderão aproveitar muitas outras atrações nos parques temáticos do ‘Universal Orlando Resort’ em semana cheia de entretenimento para fãs de todas as idades”, ressalta.

Já participaram do evento: Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Fluminense, Internacional, São Paulo, Vasco da Gama, PSV Eindhoven, Rangers FC, Legia Warsaw, Barcelona (EQU), Bayer Leverkusen (ALE), Estudiantes (ARG), Fort Lauderdale Strikers (EUA), FC Köln (ALE), Millonarios (COL), River Plate (ARG), Santa Fé (COL), Schalke 04 (ALE), Shakhtar Donetsk (UCR), Tamba Bay Rowdies (EUA) e Wolfsburg (ALE).

Tabela de jogos e estádios

Quanto a tabela completa de jogos e os estádios para as disputas da “Florida Cup 2019” serão anunciados ainda neste mês de setembro, segundo os organizadores. Torcedores e jornalistas já podem se registrar no site www.floridacup.com para receber atualizações sobre o evento em tempo real.