Edição de outubro/2017 – pág. 14

“Florida Cup 2018” terá reforços e apoio do “Universal Orlando Resort”

Após consolidar o calendário do “Florida Cup 2018” – 10 a 20 de janeiro –, com o reforço de três grandes clubes para a próxima temporada: Atlético Mineiro, Barcelona de Guayaquil, do Equador, e o PSV Eindhoven, da Holanda, os organizadores anunciaram dia 9 de outubro parceria com o “Universal Orlando Resort”. Foram também divulgados detalhes do evento que entra na quarta edição como um dos mais importantes do calendário do futebol internacional.

A parceria com o “Universal Orlando Resort” foi anunciada no “Universal CityWalk” em clima de total cordialidade, com representantes da “Florida Cup” e da “Universal”, bem como embaixadores de clubes que participam do torneio, incluindo o ex-goleiro colombiano René Higuita, e a lenda do PSV, Willy van de Kerkhof. O “Universal Orlando” está entre os principais patrocinadores do torneio.

Os clubes que confirmaram participação nos jogos nas últimas semanas foram: Rangers FC (ESC), Atlético Nacional (COL), Sport Club Corinthians Paulista, destacando-se também o Atlético Mineiro, atual campeão e vencedor do Estadual de Minas Gerais; Barcelona de Guayaquil, do Equador, semifinalista da “Copa Libertadores 2017”, e o PSV Eindhoven, da Holanda, líder do Campeonato Holandês 2017/18.

Também foram anunciadas as presenças do Fluminense Football Club (BRA) e do Legia Varsóvia (POL). Atual bicampeão polonês, o Legia Varsóvia fez história na última Liga dos Campeões da Uefa: recolocou a Polônia na fase de grupos do torneio – depois de 20 anos – e surpreendeu os europeus ao jogar de igual para igual com o campeão Real Madrid.

O torneio marca o retorno do Fluminense, que esteve presente nos dois primeiros anos da competição. O time das Laranjeiras acumulou experiências positivas em Orlando: em 2015, enfrentou os alemães FC Koln e Bayer Leverkusen e, em 2016, fez bons duelos com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Internacional.

O novo parceiro

“O lançamento oficial da ‘Florida Cup 2018’ acontece em uma data especial. Estamos a apenas noventa dias do primeiro jogo entre Corinthians e PSV, em Orlando”, disse o CEO da “Florida Cup”, Ricardo Villar. “Não há maneira melhor de comemorar mais uma edição do torneio do que anunciar grandes clubes e o nosso novo parceiro, ‘Universal Orlando’. Temos a certeza de que essa marca vem para agregar valor à nossa competição, além de garantir experiências únicas para o nosso público”, completa.

“Estamos muito animados para trabalhar com a ‘Florida Cup’, ansiosos por hospedar as equipes e seus torcedores e para mostrar tudo que a ‘Universal’ tem para oferecer”, reforça Marcos Barros, Diretor Senior de Marketing & Vendas do “Universal Orlando Resort – América Latina”. “Esta parceria é a mistura perfeita de futebol internacional, fãs apaixonados e entretenimento, nos permitindo continuar nos conectando com nosso público de formas novas.”

Regra dos jogos

Nas competições da “Florida Cup 2018” que acontecerá entre os dias 10 e 20 de janeiro, cada clube joga duas partidas em um formato de pontos corridos. Cada vitória vale três pontos. No caso de empate, os clubes somam um ponto. A programação completa dos jogos está disponível abaixo e também no site www.floridacup.com.

Os torcedores podem comprar os pacotes de viagem que incluem tickets dos jogos, acomodações nos hotéis dentro do Complexo Universal Orlando e entradas para os parques temáticos, por meio do parceiro de viagens oficial da Florida Cup, a Kaluah Tours, no site www.kaluahtours.com

Uma pré-venda especial para os ingressos da “Florida Cup” será realizada em 20 de outubro. Para participar, os torcedores devem se cadastrar em www.floridacup.com. Os ingressos dos jogos serão vendidos ao público em geral a partir de 21 de outubro.