Edição de outubro/2017 – pág. 19

Fiéis celebram os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida

2017 é um ano especial, que se comemora o Jubileu de 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, que teve sua imagem encontrada no ano de 1717 por pescadores do Rio Paraíba do Sul. O Ano Mariano concedido a pedido da CNBB pelo Papa Francisco, é dedicado à devoção e às comemorações em homenagem à Padroeira do Brasil. Esse ano também se comemora os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, mobilizando fiéis em várias partes do mundo, inclusive, em Orlando.

Desde que a imagem foi encontrada, ao longo da história muitos espaços foram construídos para que a devoção à “Mãe negra” pudesse acontecer. Esses locais sempre recebem grande número de fiéis, principalmente no dia 12 de outubro, quando se comemora no Brasil o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

O encontro da imagem aconteceu em um momento conturbado da história do Brasil, quando existia a escravidão. O povo negro sofria nas mãos dos donos das terras e, segundo religiosos, a santa veio para dar uma lição de vida e amor ao próximo.

O governante das capitanias de São Paulo e Minas de Ouro estava de passagem pelo Vale do Paraíba, mais precisamente por Guaratinguetá. Animados com a visita, o povo daquela localidade resolveu fazer uma festa de boas-vindas e para isso chamaram três pescadores: Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso para lançar as redes no rio e pescar bons peixes.

Outubro, não era tempo de peixes. Porém, como não podiam contradizer o pedido, rezaram pela proteção e benção da Virgem Maria e de Deus para que pudessem voltar à terra firme com fartura. Depois de inúmeras tentativas eles pescaram o corpo de uma imagem. Lançaram novamente as redes e “pescaram” uma cabeça que se encaixou perfeitamente ao corpo. O barco se encheu tanto de peixes que ele quase virou.

Desde que foi retirada das águas do Rio Paraíba do Sul, a imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi instalada em diferentes lugares. À medida que ganhava cada vez mais devotos, a santa de Aparecida era transferida de capela em capela, até que assentou em seu altar permanente no Santuário Nacional de Aparecida, chamado carinhosamente de Basílica Nova.

O ano era 1982, dia 3 de outubro, momento em que o país parou para ver o novo lar da Padroeira do Brasil. Um folheto explicativo foi distribuído para a população, para que todos pudessem compreender, se envolver e render graças conjuntas a Nossa Senhora.

Homenagem das igrejas em Orlando

A igreja São Judas (St. Jude Catholic Church), em Orlando, realizou festa de homenagem a Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, quando houve missa com procissão, reunindo fiéis e convidados. Após a procissão realizou-se paróquia a “Festa de Pizza”, em clima de descontração. A Igreja de São Judas fica na 5555 Dr Phillips Blv 32819.

Já a Igreja “Resurrection Catholic Church”, em Winter Garden, celebrou a Festa de Nossa Senhora Aparecida, no dia oito de outubro, comemorando os 300 anos do encontro da imagem no Rio Paraíba. Na ocasião também foram celebrados os 15 anos da Comunidade Católica Brasileira em Orlando, reunindo fiéis, convidados em evento especial.

Desenvolvendo importante trabalho voltado às famílias de imigrantes que residem em Orlando, a Igreja “Resurrection”, atualmente comandada pelo vigário paroquial Padre Vincenzo Ronchi, realiza um trabalho de integração, de amor e de fé junto aos frequentadores. A paróquia fica no 1211 Winter Garden Vineland Rd, Winter Garden, FL 34787.