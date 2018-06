Edição de junho/2018 – pág. 20

Feira do Livro Domenico Hispânico reunirá médicos e intelectuais em Orlando

A Organização Latino Americana de Assistência Social (OLAS), realizará a VI Feira Internacional do Livro Domenico Hispânico (Feria Internacional del Libro Dominico Hispano), nos dias 27 e 28 de julho, em Orlando, reunindo os apaixonados por arte e literatura. Na ocasião será realizado um Simpósio Internacional para discutir os problemas enfrentados pela mulher, com os temas: “Causas e Consequências de violência de gêneros” e “Crime Passional”, com presença de intelectuais e estudiosos no assunto, representantes de países latino-americanos. Durante o evento de abertura, o presidente da República Dominicana, doutor Leonel Fernandes, será o orador principal da noite.

“Vamos contar com a participação do deputado José da Luz, para discutir a questão da violência doméstica, um brilhante legislador que tem se dedicado ao tema, que envolve muitas mulheres. Também estará presente o doutor José Miguel Gomes Monteiro, um psiquiatra premiado, que recebeu prêmio nacional de Medicina; teremos a participação de terapeutas e de outros profissionais renomados da área médica”, adiantou o doutor Homero Luciano, presidente da Organização Latino Americana de Assistência Social – também presidindo o Comitê Organizador da Feira.

Segundo Homero, haverá um pavilhão com livros dos mais renomados autores latinos-americanos, artesanatos, shows artísticos e teatro, além de palestras culturais. “A Feira terá a ilustre presença da escritora dominicana, Aída Cartagena Portalatín, quando também vamos homenagear o nosso país irmão, a Nicarágua. Vamos receber escritores e personalidades nicaraguenses”, enfatiza.

Na noite de inauguração da Feira Internacional, no dia 27 de Junho, a partir das 19 horas, a presença do presidente da Fundação Global Democrata de Folclore, doutor Leonel Fernandes – presidente da República Dominicana por três mandatos –, conferencista e orador principal do evento. “Queremos convocar a toda comunidade para que desfrutem deste evento, compatriotas e latinos americanos de uma forma geral. Um encontro importante que terá ainda com a participação dos atores da universidade autônoma de cinema de Santo Domingo; a presença de legisladores e de ministros da República Dominicana; do ministro do Conselho Nacional da Comunidade Dominicana no Exterior, entre outras personalidades”.

Homero Luciano explanou sobre o orador principal da “Feira Internacional do Livro Domenico Hispânico”, o doutor Leonel Fernandes, ex-presidente da República Dominicana. “É importante ressaltar que o doutor Leonel Fernandes é um renomado intelectual, muito respeitado nos meios políticos e culturais, tendo sido presidente da República Dominicana em três mandatos constitucionais. Um catedrático universitário que irá abrilhantar a nossa Feira”, informa.

Participação brasileira

Além dos participantes de países latino- americanos, incluindo a Nicarágua, Porto Rico e República Dominicana, o Brasil será representado pelo professor Luciano Nasso, que na ocasião fará a exposição e lançamento do seu livro, “A Glândula Pieal e a Mudança de Comportamento em 28 Dias”. Trata-se de trabalho científico inédito, segundo o escritor, apresentado na “Flórida Cristian University” em seu mestrado em 2017 – a obra que foi lançada em português, terá o lançamento em espanhol e inglês durante a Feira Internacional.

“O nosso agradecimento especial à comunidade brasileira, que estará muito bem representada pelo professor Luciano Nasso. É uma comunidade que faz a diferença na Central Flórida”, evidencia Homero Luciano.

Os organizadores da Feira Internacional do Livro Domenico Hispânico agradeceram a presença da imprensa, durante coletiva que aconteceu no último dia 11 de junho, no Hotel Crowne Plaza, em Orlando, destacando-se a presença do editor de Livros Edivaldo Fontes, do professor Luciano Nasso e do doutor Homero Luciano. A equipe do “Nossa Gente” participou do evento.

Foto em destaque: Diretores e comissão organizadora da Organização Latino Americana de Assistência Social (OLAS). Em pé: Rafael Negrete, Wagner Jimenes, Prof Luciano Nasso, Dr Danilo Polanco, Eulalio Almonte Rubiera, Thomas Bello. Sentados: Pablo Colon e Homero Luciano