Edição de dezembro/2017 – pág. 46

Fátima Bernardes muda discurso e curte nova paixão

Fátima Bernardes conquistou respeitabilidade e simpatia na televisão brasileira, após 13 anos ocupando a bancada do “Jornal Nacional”, atualmente comandando um programa de entretenimento, “Encontro com Fátima Bernardes”, na Globo. Mas se profissionalmente vai tudo bem na trajetória da apresentadora, na vida pessoal as mudanças são contínuas, apontando novos horizontes, desde a separação de William Bonner – 26 anos de casamento –, o que surpreendeu os admiradores do casal. “É claro que ficamos tristes. Quem não ficaria? Mas no dia seguinte estávamos trabalhando. Passamos por um processo de luto e ele chegou ao fim, como tudo na vida”, disse Fátima sobre a separação.

Fátima Bernardes mudou o discurso e assumiu publicamente o seu romance com advogado pernambucano Túlio Gadêlha, de 29 anos – Fátima tem 55. Eles viajam juntos, são fotografados em shoppings e restaurantes deixando evidente que “a fila anda” e que os tempos são outros. Inclusive, quando disse em seu programa que “casamento é uma prisão”, a frase repercutiu instantaneamente nas redes sociais, e a apresentadora corrigiu o que disse: “Foi uma brincadeira. Certos assuntos devem ser resguardados. Até porque não vão fazer diferença na vida das pessoas, não agregam nada, nem eliminam os boatos que surgem. O nosso casamento se encerrou de maneira bacana”, justificou.

Dedicada aos filhos – trigêmeos –, Vinicius, Laura e Beatriz, hoje com 20 anos, Fátima Bernardes revela que o seu namoro com Túlio Gadêlha não influenciou na relação familiar. A apresentadora do “Encontro” divide muito bem a tarefa de viajar com os meninos e dedicar momentos especiais com o amado.

A viagem à Nova York, acompanhada dos filhos Vinicius, Laura e Beatriz, Fátima confessa que foram dias “maravilhosos”. Durante o passeio, a apresentadora visitou uma exposição de dança no “Rockfeller Center”, e os trigêmeos escolheram passear pelo Brooklyn. Vinicius e Beatriz mostraram que gostam de eventos radicais e disputaram corrida em uma kartódromo da cidade americana.

Falando sobre os filhos Vinícius e Beatriz, Fátima Bernardes disse que Vinícius se sai melhor na cozinha do que as irmãs. “Meu filho é nota dez na cozinha, tem um talento incrível. Já fez curso de gastronomia e dá show”, ressalta. Quanto a Beatriz, “ela joga muita bola. A Beatriz era disputadíssima no intervalo da escola. Hoje em dia ela não se importa mais com o esporte”.

Como Fátima e Túlio se conheceram? Túlio está morando no Rio de Janeiro e conheceu Fátima Bernardes no final de setembro deste ano, através de uma amiga em comum com a apresentadora. A amiga é produtora do “Encontro com Fátima Bernardes”, responsável por unir Fátima e Túlio. Assim como o eleito, a amiga cupido é de Recife e aproximou os dois em alguns eventos sociais que Fátima passou a frequentar por causa da amizade.

Sobre as “fofocas” nas redes sociais envolvendo o seu relacionamento com o advogado pernambucano, a apresentadora disse que evitar ler. Ela foi enfática: “Todos os amigos com quem almoço viram interesses românticos nas chamadas. Não sei se me aborreço ou se fico com pena dos alvos. Eles não são calejados como eu, que estou acostumada com a vida pública. Prefiro nem ler sobre isso”, explica.

Indagada sobre os cuidados com a aparência e se é mesmo uma mulher extremamente vaidosa, Fátima Bernardes não hesitou em responder, deixando evidente que dá um tratamento especial ao seu look. Para ela não há segredos de beleza, mas uma questão de genética. “O segredo deve estar na genética. Fora isso eu sempre me cuidei e acho que isso reflete agora. Desde sempre, preocupei-me com a alimentação, cuido muito bem da minha pele e faço atividades físicas até hoje”, diz.

Bailarina Clássica

Formada em balé clássico, a apresentadora revela que queria ser bailarina e se dedicou ao balé durante anos, mas quando começou a dar aulas aos 16 anos, em escola do Méier, no Rio, sabia que não seria a dançarina que sempre sonhou. “Eu fiquei cinco anos dando aula de balé até começar a trabalhar com jornalismo. Meu primeiro emprego é inesquecível. É muito emocionante lembrar daquela fase”, conta.

Fátima começou a trabalhar como jornalista no jornal de bairros de “O Globo”, em 1985. No ano seguinte, frequentou o curso de telejornalismo na TV Globo, no Rio, e foi chamada para um trabalho temporário na emissora. Contratada em março de 1987, fazia reportagens locais e foi escalada para apresentar o RJTV 3º edição, que, na época, era exibido após o Jornal da Globo. Posteriormente foi chamada para assumir a bancada do Jornal Nacional ao lado do William Bonner.