Fátima Bernardes é homenageada no Brazilian International Press Awards, em Fort Lauderdale, Estados Unidos

Mudar de país e começar do zero, não é para qualquer um. Não é apenas embarcar em um avião para atravessar um continente. É abandonar a zona de conforto e cruzar a fronteira do desconhecido, em busca de um sonho. Para esta viagem, que nem sempre tem previsão de retorno, há um item que não pode faltar na bagagem: garra. E isso, que o brasileiro tem de sobra, é motivo de orgulho. Para celebrar essas conquistas e a determinação dos que reconstroem suas vidas fora do Brasil, a Globo se une uma vez mais como parceira do Focus Brasil, que aborda os mais variados temas relacionados à presença da comunidade brasileira no exterior e que acontece paralelamente ao Brazilian International Press Awards, prêmio aos que ajudam a transmitir uma imagem positiva do Brasil internacionalmente. A edição de Fort Lauderdale, na Flórida, começa nesta terça-feira, 8 de maio, e vai até sábado, dia 12, no Broward Center for the Performing Arts.

Este ano, o Press Awards de Arte e Cultura homenageia Fátima Bernardes com o prêmio Lifetime Achievement, um reconhecimento à sua atuação profissional em mais de 30 anos de carreira. Com passagens marcantes pelos principais noticiários da Globo, Fátima foi editora-executiva, âncora e repórter do ‘Jornal Nacional’, durante 14 anos. Em 2012, abraçou um novo projeto que resultou na criação do ‘Encontro com Fátima Bernardes’, já consolidado como um dos grandes sucessos das manhãs da Globo. “Fiquei muito feliz com a notícia porque sei da importância dessa conexão com quem mora fora. Também por ter sido indicada ao prêmio pelo conjunto de meu trabalho e por ter visto as pessoas que já ganharam o mesmo prêmio antes de mim”, celebra Fátima.

Além do tributo à apresentadora, o evento prestigia 21 pessoas e instituições que foram destaque ao longo do ano. Também no programa, estão as homenagens especiais aos bailarinos Irlan Silva e Jovani Furlan, e aos pesquisadores Álvaro Lima e Alanni de Castro, entre outros. A noite, que adotou como tema os 60 anos da Bossa Nova, também será de homenagem à atriz e ex-modelo Luiza Brunet, pelo seu ativismo em prol do combate à violência contra a mulher.

A semana de encontros e premiações em Fort Lauderdale

Temas como novos modelos de negócio, ensino do português como língua de herança, artes visuais e empoderamento feminino farão parte de palestras e workshops do Focus Brasil em Fort Lauderdale, que tem início nesta terça-feira, dia 8. Ao longo da semana, edições do Press Awards nas categorias de ação social, artes, negócios e imprensa reconhecerão influenciadores de cada modalidade. Já na sexta-feira, dia 11, a Globo promove um encontro de Fátima Bernardes com a imprensa. No dia 12, no Teatro Amaturo, a noite de gala do Press Awards de Arte e Cultura fecha a semana de eventos. Para a agenda completa, visite o site: focusbrasil.org/schedule.

Circuito internacional

Para reforçar a sintonia com seu público, a Globo apoia as cinco edições do Press Awards e do Focus Brasil. Sempre com o mesmo objetivo: celebrar as conquistas de brasileiros atuantes em suas respectivas comunidades, promover a troca de ideias e incentivar o empreendedorismo. Depois de Fort Lauderdale, o Focus e o Press Awards seguem no mês de junho para Boston, seguido de Tóquio, no Japão, em setembro. De volta aos Estados Unidos, os eventos reunirão, em outubro, os brasileiros que vivem em Orlando, fechando o clico de palestras e premiações na edição de Londres, na Inglaterra, em novembro.

No canal internacional da Globo, os eventos serão destaque nos programas exclusivos ‘Planeta Brasil’ e ‘Globo Notícia Américas’. A interação com o público durante os eventos também estará presente nos perfis oficiais do canal, com informações e fotos que estarão acompanhadas das hashtags #juntosnopressawards e #FatimanoPress2018.

Foto: Fátima Bernardes – Crédito: Globo/João Miguel Júnior