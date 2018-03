Edição de fevereiro/2018 – pág. 42

Estúdio comercial ou home Studio?

Grande, médio ou pequeno? Independente do tamanho físico de seu estúdio, o mais importante realmente são as dimensões dos recursos técnicos e humanos que ele oferece. Fato comum hoje entre os proprietários de home studio é procurar por estúdios maiores no momento de finalizar suas produções. Afinal de contas, preços acessíveis, profissionais tarimbados e equipamentos de ponta, fazem diferença em qualquer produção musical.

O ambiente de home studio, ideia que a cada dia agrada mais e mais músicos e produtores musicais, não é o exclusivo responsável pelo sucesso das produções que inundam o mercado musical. Estúdios maiores, comerciais, muitas vezes oferecem recursos atraentes – como salas maiores para gravação de cordas ou bateria – e preços convidativos, e por esse motivo passam a fazer parte de produções iniciadas em home studios.

Para residentes na Flórida, o Starke Lake Studios é uma excelente opção para pré-produção, gravação e pós-produção. O Starke Lake Studios é uma propriedade familiar, situada as margens do Lago Starke, em Ocoee, na Flórida. Iniciou operações comerciais no ano de 1982, e de lá para cá recebeu artistas consagrados como The Pointer Sisters, KC e Sunshine Band, Molly Hatchet, Daddy Yankee, Shaquille O’Neal e muitos outros. O Starke Lake também se orgulha de ter sido escolhido para a gravação do ´Voices of Liberty´- grupo vocal renomado que se apresenta periodicamente no Epcot, parque temático e propriedade da Disney. Segundo os proprietários do Starke Lake, ´nossa maior preocupação é que nossos clientes, independentemente do status profissional, se sintam em casa e como parte de nossa família. É por esse motivo que temos a certeza que ao entrar em nossos estúdios, você não vai querer mais sair deles´, conclui.

Estúdio A

O orgulho do Starke Lake Studios é o estúdio A, também chamado de Starke Suite. Com tratamento acústico de primeira qualidade, em cedro, pé direito alto, e 2.000 pés quadrados, o Starke Suíte também inclui uma completa ‘control room’, equipada com console Digidesign e microfones Neumann U87 Ai, bem como uma lista de equipamentos como processadores, preamps, compressores e muito mais. A sala de gravação é grande o suficiente para qualquer projeto que varie desde a gravação de voz até orquestras. Além de excelente projeto acústico e design, o Starke Suíte impressiona pela beleza que oferece.

Estúdio B

No andar superior do Starke Lake, uma sala menor mas não menos completa, é também conhecida como ‘The Loft’. Com 800 pés quadrados e projeto acústico atraente, reproduz as características de um home studio. Assim como o estúdio A, o ‘The Loft’ também recebeu acabamento acústico em cedro, para proporcionar um som mais vivo. A sala é ideal para a gravação de voz e bateria, bem como para utilização em pós-produção.

Outros Serviços

Para trabalhos gravados em outros estúdios, o Starke Lake também oferece os serviços de mixagem, masterização e e-mixing. Segundo o proprietário, ‘nossos engenheiros são altamente qualificados para trabalhos com diferentes gêneros de música, o que é indispensável para garantir a qualidade final do seu trabalho’, conclui. Ambos os estúdios também podem ser utilizados como sala para ensaio. Se a proposta for a gravação de DVD ao vivo, o estúdio A também pode ser utilizado como cenário e receber público. O Starke Lake oferece preços a partir de US$ 75,00/hora. As opções são muitas, para todos os gostos e orçamentos. Antes de dar sua produção por concluída, contate o Starke Lake Studios e avalie as possibilidades disponíveis dentro de seu orçamento. Afinal de contas, uma produção de qualidade hoje é realidade para as produções de todos os tamanhos.

Faça uma visita virtual: www.starkelakestudios.com

‘e-mixing’

Eletronic mixing ou mixagem via web significa que uma produção musical pode ser gravada em determinado estúdio ou home studio, e posteriormente enviada via web, para ser finalizada em qualquer outro estúdio, esteja ele na rua ao lado ou do outro lado do mundo.

Os estúdios capacitados para realizar este tipo de serviço oferecem servidor FTP – para receber via internet o trabalho a ser mixado. Via o site www.wetransfer.com, que oferece serviços gratuitos, também é possível enviar arquivos de áudio para a realização de ‘e-mixing’.

A cada dia mais e mais estúdios oferecem o serviço, principalmente aos proprietários de home Studio, que buscam por melhores recursos para finalizar produções musicais.