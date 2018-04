Edição de abril/2018 – pág. 10

Elementar Outdoor apresenta coleção de ambientes externos

Por Geovany Dias

Fazer os convidados se sentirem em casa: esse era o objetivo do evento organizado pela Elementar Outdoor. Reunir amigos, clientes e parceiros para sentirem a atmosfera que a empresa é capaz de desenvolver foi uma tarefa executada com bastante cuidado e dedicação. “O evento é pra celebrar a chegada da primavera, confraternizar com amigos e parceiros da empresa, apresentar a nova coleção e comemorar este novo momento que a Elementar está passando, de renovação e de inovação”, destaca Fábio Parilha, um dos sócios da empresa.

O encontro ocorreu no Earls Orlando, elegante restaurante em Millenia, região turística e comercial da cidade. “A gente escolheu esse lugar justamente por ele apresentar tudo que a gente quer mostrar aos nossos clientes: conforto e elegância na área externa, que é o que a Elementar Outdoor realmente se dedica a desenvolver aos nossos clientes”, fala Alex Santos, também sócio da Elementar.

Cerca de 50 pessoas compareceram ao evento, entre designers, corretores de imóveis, clientes e empresários. Na trilha sonora, tocada ao vivo, teve bossa nova, para registrar a raiz abrasileirada da Elementar. “Eu adoro os produtos da Elementar, sou fã mesmo. Acompanho todas as novidades da empresa pelo Instagram e acho magnífico o trabalho que fazem. Sempre indico a Elementar para os meus clientes porque confio na qualidade deles”, afirma Brenda Camacho, corretora de imóveis da área de Lake Nona.

Tudo em no mesmo lugar

O investimento de brasileiros em imóveis nos Estados Unidos tem crescido exponencialmente. Muita gente compra, vende e reforma, mesmo nem morando na Flórida. Fazer reforma representa sempre uma porção de coisas para cuidar, anotar, contratar, comprar… Um dos diferenciais da Elementar Outdoor, além da exclusividade de cada serviço, é tomar conta de tudo: desde o início do projeto até a execução e finalização. “A gente vai até a casa do cliente, estuda o espaço, oferece uma ideia baseada no que ele gosta. O resultado disso é a satisfação de ter um projeto único, dos clientes se sentirem confortáveis dentro de casa, aproveitando o que há de melhor na área externa de cada um”, destaca Ana Vilela, gerente de operacional da empresa. A Elementar Outdoor fica na Eastgate Dr, Suite 102, em Orlando.

Fotos: Yasmin Gonçalves