Eleições: canal internacional da Globo traz programação especial no segundo turno da corrida eleitoral

Os brasileiros que vivem no exterior estarão novamente exercendo seu direito de voto, no segundo turno das eleições presidenciais, realizadas no próximo domingo, 28 de outubro. Para acompanhar o momento histórico e em sintonia com a programação especial da Globo no Brasil, o canal internacional terá mudanças em sua grade, para que os assinantes possam acompanhar, em tempo real, o processo de apuração de votos em todo o país. Importante reforçar que, assim como no Brasil, no exterior as urnas estarão abertas entre 8h00 e 17h00, sempre em horário local, nas 171 localidades eleitorais, que foram disponibilizadas em 99 países ao redor do mundo.

A programação especial de domingo começa a partir das 16h00 (horário de Nova York), com o informativo ‘Boca de Urna’, em que Renata Lo Prete e William Bonner apresentam as projeções e a divulgação dos primeiros números oficiais em todo o país. Flashes ao vivo, também ganham destaque durante o ‘Domingão do Faustão’, que às 17h00, abre espaço para a segunda edição do ‘Boca de Urna’. A cobertura das eleições é também tema central do ‘Fantástico’, que será apresentado mais cedo, às 18h00. Tadeu Schmidt e Poliana Abritta comandam as informações com os resultados, análises das apurações e do resultado ao longo do programa.

Ao longo do dia, o canal internacional também exibe o ‘Boletim Globo Notícia Américas’. A jornalista colaboradora Thaís Partamian mostra a movimentação nas urnas, no estado de Massachusetts, enquanto Raphael Sibilla acompanha a votação na Califórnia.

Em decorrência da programação especial de eleições, neste domingo, 28, não serão exibidos a reprise de ‘SóTocaTop’, o futebol, a edição do ‘Globo Notícia Américas’ e o ‘Manhattan Connection’.