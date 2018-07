Edição de julho/2018 – p. 14

Efeitos da glândula pineal no livro de Luciano Nasso

Após seis anos de estudos e pesquisa sobre os efeitos da glândula pineal –produz melatonina, a substância responsável pela regulação do nosso ritmo circadiano, que controla os ciclos vitais do corpo humano, como os padrões de sono e o relógio biológico –, o professor Luciano Nasso, da Florida Cristian University, lança a segunda edição ampliada de seu livro científico, “A Glândula Pineal e a Mudança de Comportamento em 28 Dias”, pela Editora VLM Press – em português, inglês e espanhol. O obra é o resultado da tese apresentada em 2017, com total sucesso, após a conclusão de mestrado, comprovando a eficiência da glândula pineal, que, quando reprogramada no cérebro, “melhora o desempenho de nossas atividades, eliminando o cansaço e a insônia, controlando o ciclo menstrual feminino,”, enfatiza Nasso.

Localizada na parte central do cérebro – entre os dois hemisférios –, a glândula pineal, comprova Luciano Nasso, “é o único órgão do corpo humano que entra no tempo e no espaço, na quarta dimensão, e que controla o nosso relógio biológico. A glândula nasce aos quarenta e nove dias de fecundação, e é ela quem determina o sexo da criança. Somos matéria e espírito, e, alguns cientistas, inclusive, a denominaram como a glândula de Deus. A glândula pineal controla o ciclo dia e noite, controla o ciclo da vida”, explica o professor.

“Eu provo no meu livro que o ciclo de todas as coisas é de vinte oito dias. Por exemplo, se você está doente e vai ao médico, o mínimo do efeito do remédio da cura, dependendo do caso, é de duas semanas, quatorze dias. E se alguém engessa a perna, o ciclo é vinte oito dias, mesmo que falem em trinta dias. O ciclo de mudança lunar é vinte oito dias. Nós não percebemos isso, mas o livro ensina como controlar o relógio biológico através da reprogramação mental de comportamento, que é inédito. E quando isso ocorre, tudo melhora”, orienta Nasso. “A pessoa que não dorme, fica desregulada e improdutiva”.

O professor Luciano Nasso, após a conclusão de mestrado e doutorado, vem orientando profissionais da área da Saúde, incluindo médicos, psicólogos, psiquiatras e treinadores, sobre os efeitos positivos da glândula pineal e da reprogramação mental de comportamento, e de como aplicá-la em seus pacientes. “Explico em detalhes o processo da reprogramação mental de comportamento, e do quanto é benéfica, eliminando a insônia, o cansaço mental, proporcionando ao indivíduo uma vida mais saudável quando controla do relógio biológico”, enfatiza. “A produção de melatonina pela glândula pineal também desempenha um papel na regulação dos níveis hormonais femininos e pode afetar a fertilidade e o ciclo menstrual”.

“Imagine um relógio velho, sempre atrasado, e que precisa ser acertado para que as coisas funcionem no tempo certo. E quando o relógio é limpo, acertado os ponteiros, o resultado do horário é eficiente. É assim que nos sentimos quando o ciclo biológico fica desregulado e precisa ser controlado através da reprogramação mental de comportamento. É um processo de inovador em todos os sentidos. A pessoa não deve ficar parada no tempo, tem que sair da zona de conforto, agir”, alerta Luciano.

“Até o momento, testei cerca de quinhentas pessoas. Até o início deste ano – 2018 –, mais de mil e quinhentos cérebros foram reprogramados com sucesso comprovado. É um processo muito eficiente e benéfico”, garante o professor. “As pessoas que têm medo, que sofrem com a síndrome do pânico, melhoram”.

Único brasileiro na Feira Internacional

O professor Luciano Nasso é o único brasileiro convidado para lançar o seu livro – “A Glândula Pineal e a Mudança de Comportamento em 28 Dias” – na “VI Feira Internacional do Livro Domenico Hispânico” (Feria Internacional del Libro Dominico Hispano), no dia 28 de julho, às 13 horas, no Crown Plaza, em Orlando. O evento promovido pela Organização Latino Americana de Assistência Social (OLAS), terá palestras e reunirá intelectuais e autoridades de vários países. “Estou orgulhoso pelo convite, e também muito agradecido pelo lançamento do meu livro em três idiomas – português, inglês e espanhol – , em segunda edição ampliada, com sete capítulos. A primeira edição tinha quatro capítulos. É um trabalho notável do editor Edivaldo Fontes, da Editora VLM Press”, comemora Nasso, natural da cidade de São Paulo (SP).