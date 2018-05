Editora brasileira em NJ lança livro infantil em português: “Amor de Mãe”

Dizem que não há nada mais forte do que amor de mãe. Então, como descrever com palavras este sentimento tão poderoso? O novo lançamento da Editora ABC Multicultural consegue perfeitamente atingir este objetivo. “Amor de Mãe” é uma doce história sobre como uma filha vê e sente o amor de sua mãe em seu dia a dia.

A narrativa simples combina lindamente com as ilustrações de Jazz Miranda, que captura toda essência e delicadeza do relacionamento entre mãe e filha.

O primeiro trabalho publicado de Dalzini é uma história escrita por uma mãe para todas as mães. Já disponível em formato capa dura no site da Amazon (EUA), o livro é o presente ideal para o Dia das Mães – seja para você mesma ter momentos de leitura com sua filha ainda mais agradáveis – seja para presentear a sua mãe ou qualquer mãe que você ame! Logo, o livro estará disponível mundialmente também em capa flexível e e-book.

Sobre a autora:

Cristimere Dalzini é uma autora Brasileira, descendente de italianos, que vive em Massachussets (US). Como tantas mães que vivem aqui, ela também enfrenta o desafio de criar suas filhas bilíngues, ensinando-lhes o Português como língua de herança.

Sobre a ABC Multicultural:

A ABC Multicultural é uma editora startup de livros infantis em Português, Inglês e outras línguas. Os livros publicados por ela oferecem suporte educacional a famílias multiculturais com filhos bilíngues nos Estados Unidos e ao redor do mundo.