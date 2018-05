Edição de abril/2018 – pág. 40

Dormitórios Modernos

O quarto de dormir, deve ser o cômodo mais gostoso da casa, uma vez que é nele que descansamos e recarregamos as energias. Sabendo disso, precisamos pensar em criar um ambiente muito aconchegante e cheio de personalidade. Inspire-se! Afinal todo mundo merece um recanto especial.

Quarto do casal contemporâneo

Brancos, crus e negros se unem para dar origem a um espaço conectado com os tempos de hoje. Enquanto os moveis de madeira trazem aconchego, a iluminação tempera o lugar com sofisticação.

Quarto do casal ecológico

Usando tons leves e mobília atemporal, criamos um dormitório com ares de refúgio no campo. Fica por conta dos materiais rústicos, papéis de parede ou adesivos criar uma atmosfera relaxante e confortável.

Quarto do Casal Clássico

O vermelho forte presente nas paredes e nos detalhes da roupa de cama foi escolhido para mostrar que é possível ter confortáveis abrindo mão dos tons neutros. A mobília de madeira escura e as luminárias e formas ousadas ainda adicionam charme extra ao espaço.

Quarto de bebê menino inspirado na praia

O clima despojado do oceano se materializa no berçário, através da estética navy, vista nos listrados em azul e branco e na escolha de madeira e fibras naturais como materiais.

Quarto da adolescente

A decoração deste espaço mescla referências do mundo do design com a diversão da infância para agradar uma garota que não é mais criança e deseja descobrir novos horizontes. A inspiração veio da moda, de viagens e do universo da blogosfera, objetos de interesse da personagem que dorme ali. Uma profusão de estampas em pink e branco tomam conta do papel de parede, do tapete e das roupas de cama. O turquesa, o amarelo e o uva, dando mais energia ao ambiente.

Quarto da mulher solteira moderna

Inspirado em uma dona madura e bem-sucedida, que mantém aceso seu lado romântico, o quarto mescla café, preto e off-white em uma brincadeira de contrastes. O papel de parede de borboletas dá o toque final. Um toque de amarelo das flores dá vida e alegria ao ambiente.