Edição de junho/2018 – p. 24

Dona Juana Coffee Shop: ótimo café e gastronomia nordestina

A boa conversa com amigos, reunião familiar e de negócios, ou até mesmo o diálogo com a pessoa amada requer um ambiente aconchegante, ótima comida e aquele café especial para celebrar o encontro. O Dona Juana Coffee Shop, em Orlando, é o que há de melhor e convidativo para ocasiões como essas. São iguarias diferenciadas – chinesa, italiana e comida fitness –, e o melhor da gastronomia nordestina, com pratos de dar água na boca. E mais: a tradicional feijoada brasileira às sextas-feiras, açaí no pote, lanches e o delicioso café colombiano Dona Juana – tradição da casa. Destaque ao excelente atendimento – todos brasileiros.

A empresária e advogada Marcelle Lyra, proprietária do Dona Juana Coffee Shop, comemora o sucesso do empreendimento que recebe clientes americanos, hispânicos e boa parte da comunidade brasileira. “Atendemos a uma clientela diferenciada, em local diferenciado, com um ambiente arquitetônico que lembra a Itália”, ressalta a empresária. “Nos Estados Unidos se obedece a uma única arquitetura, mas o conjunto de construções na área do ‘Dona Juana Coffee Shop’ lembra a Itália, com suas cores e estilo, à beira de um lago, o que é maravilhoso”, enfatiza.

O fato de servir o café colombiano Dona Juana, que agrada ao paladar mais exigente, explica Marcelle, foi inspirado na sua visita à Colômbia, há dois anos, a convite de uma amiga colombiana. “Quando decidi abrir um empreendimento em Orlando, queria trabalhar com café, mas que não fosse um negócio competitivo. Queria algo especial. E a minha visita a Colômbia me permitiu conhecer de perto grãos do café colombiano, que é uma produção muito rica. Na Colômbia existem vários cafés, então optei pelos grãos do café ‘Dona Juana’, que é uma tradição naquele país. A princípio eu servia pratos colombianos e comida brasileira, incluindo no cardápio, evidente, o café colombiano”, lembra Marcelle.

Mas o sucesso da gastronomia brasileira foi imbatível, avalia a empresária, e os pedidos de pratos do Brasil superaram as expectativas. “Como Pernambucana – Marcele é do Recife –, decidi colocar no cardápio a comida nordestina, bolo de mandioca, tapioca, cuscuz com leite e com ovos. A aceitação foi muito positiva, então priorizei o cardápio com a comida nordestina”, conta.

Mas o cliente que vai ao “Dona Juana Coffee Shop” encontra comida italiana, chinesa e outras inúmeras delícias. “Os clientes quando chegam aqui ficam encantados com a variedade gastronômica. Temos pizza, lanches especiais que atendem desde o cliente que vem para tomar um café e degustar um lanche, até mesmo aos que vêm almoçar”, complementa Marcelle.

A empresária avisa que no momento, “estou aguardando a liberação da licença do vinho para que eu possa realizar um happy hour aos sábados e domingos”, informa.

CNN e clientes famosos

“A equipe da rede CNN esteve aqui e fez um trabalho muito bom, mostrando o café que servimos. A emissora tem uma página que enfoca a qualidade do café servido nos restaurantes dos Estados Unidos, e fomos agraciados com a vinda deles. O pessoal da CNN foi ótimo e adorou o nosso cardápio”, relata Marcelle.

Segundo a empresária, “temos recebido artistas famosos do Brasil, que vêm conhecer a casa. Outro dia quem esteve aqui foi o ator Humberto Martins, que adorou o local e fez muitas fotos. O jogador Rivaldo vem sempre aqui. A apresentadora do ‘Planeta Brasil’, Fernanda Pontes, também está sempre aqui. Muitos famosos passam por aqui e é uma festa”, acrescenta.

“Estamos localizados em área onde têm muitos escritórios e residências e o pessoal vem para cá, seja nos fins de tarde ou mesmo para tomar o café da manhã e almoçar”, conta.

“Realizamos nos fins de semana eventos particulares de empresas, festa de casamento e de aniversário. Disponibilizamos o nosso espaço para as pessoas e as empresas que queiram promover eventos de confraternização e reunião”, complementa a empresária. “Temos uma ótima equipe de atendimento, todos brasileiros, que tem um jeito especial no atendimento. O brasileiro é carismático e criativo. Eu, como nordestina, sou bairrista”, sorri, “contrato nordestinos para trabalhar no restaurante”.

Indagada sobre os clientes que frequentam o Dona Juana Coffee Shop, Marcelle explica que, “a frequência de brasileiros é bem maior, mas temos clientes americanos e hispânicos. E quando os americanos e os hispânicos degustam o nosso café, ficam encantados e passam a frequentar a casa. Temos aqui reuniões de médicos e de empresários. A iluminação ambiente foi preparada para que o cliente possa ter privacidade e se sinta tranquilo em um local muito aconchegante”, reforça.

Força feminina no mercado de investimentos

Marcelle Lyra destaca o empoderamento da mulher no mundo dos negócios, o que a torna participativa no mercado de investimentos. “Nós, mulheres, mostramos a nossa força no empreendedorismo. As mulheres estão ‘botando pra quebrar’ no mercado de trabalho, e o empreendedorismo feminino é grande. Os homens que me perdoem, mas a mulher está à frente. São muitas mulheres empreendendo. A mulher tem sensibilidade em negócios, aquele algo mais que é só nosso”, ressalta.

Marcelle, inclusive, adiantou a possibilidade de no futuro licenciar a marca Dona Juana nos EUA, dando ao empresário a liberdade de trabalhar o seu espaço da forma que achar conveniente. “Não é uma franquia onde o empresário tem que seguir normas e padrões. O licenciamento da marca ‘Dona Juana’ permitirá ao interessado de criar o seu espaço de forma livre. Ele terá toda liberdade para decorar o seu ambiente de trabalho”.

“Por exemplo, quando montei o ‘Dona Juana Coffee Shop’, o decorei de uma forma diferente porque não queria a mesmice. Tinha de ser algo muito especial para receber pessoas, e deu muito certo. O ambiente harmônico é fundamental para o cliente”, argumenta a empresária.

Família de advogados

No Brasil, a família de Marcelle Lyra comanda em Recife o escritório de advocacia “MM Lyra”, que a empresária denomina como “carro-chefe” dos negócios. “Atuamos na área militar, o meu pai foi um ex-combatente da Marinha e somos uma família de advogados. Meu esposo, Isaubir Lyra, é administrador, e os meus filhos, Ana Paula, Ivan Márcio e Isaubir Lyra Jr. são advogados. A minha outra filha, a Grace, é formada em Comunicação Social”, comenta. Marcelle Lyra reside há seis anos nos EUA.