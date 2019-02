Edição de fevereiro/2019 – p. 14

Dicas para comprar casa com segurança em Orlando

Cada vez mais investidores brasileiros buscam em Orlando oportunidades de negócios em imóveis residenciais e comerciais, aquecendo a demanda do mercado imobiliário da Flórida, alavancando o setor que ganha um contingente considerável de proprietários, prometendo que 2019 – que já se iniciou em alta –, seja um ano lucrativo. Segundo a CEO da “Florida Connexion Properties”, Rosana Almeida, “Orlando é mais do que um polo turístico, é um polo de investimentos, e empresas estão se instalando aqui, em Kissimmee e White Garden. São áreas importantes, em franco desenvolvimento. Orlando se transformou em um canteiro de obras, há inclusive projetos de renovação das rodovias. Uma ótima oportunidade para comprar imóveis”, orienta.

Para atender a demanda do mercado superaquecido, explica Rosana, a imobiliária “Florida Connexion” se divide em quatro setores de atendimentos: administração e imóveis; compra, venda e aluguel; compra e venda de negócios em franquias, e investimentos geral. “Ajudamos o investidor na escolha do local onde pretende comprar o imóvel, pois somos parte do negócio, e tudo o que o investidor brasileiro precisa estamos aptos em atendê-lo”, ressalta.

“O mercado imobiliário vem crescendo desde dois mil e nove, e o cliente chega a Orlando para comprar casa, retira o seu dinheiro do Brasil para investir aqui na compra do imóvel que almeja. Orlando é o quintal do Brasil. E de olho na melhora da economia brasileira com o novo governo, hoje menos pessoas compram casas para morar aqui. Esses compradores investem o seu dinheiro em imóveis porque sabe que os Estados Unidos tem uma moeda forte e é um mercado garantido. O brasileiro vem evoluindo em investimentos fora do Brasil porque sabe que pode financiar o seu imóvel nos Estados Unidos. Um país que se recuperou da crise com uma velocidade de crescimento espantosa”, avalia Rosana.

Perguntada sobre o melhor passo para o investidor brasileiro comprar casa nos EUA, Rosana Almeida foi enfática na dica de como aplicar o seu investimento: “O melhor é comprar casa de férias e colocá-la para alugar. Têm condomínios específicos, no estilo resort, com piscinas, quadra de jogos, proporcionando o conforto que o turista busca para passar férias. Outro detalhe primordial: o investidor antes de fechar negócio, deve procurar assessoria, com consultores licenciados nos Estados Unidos para trabalhar na área. Tem gente sem experiência alguma no mercado, tentando adotar o mesmo sistema do Brasil, mas aqui as coisas não funcionam como ocorre no mercado imobiliário brasileiro. Isso é um grande risco para o investidor”, alerta. “E nada de tentar fazer o negócio sozinho. É necessário ter o acompanhamento de um profissional adequado, pessoa honesta, para não colocar o seu dinheiro em risco. No mercado de imóveis da Flórida há negócios para todos os bolsos e expectativas, o investidor encontra desde o mais simples até o mais caro imóvel”.

“O investidor acredita que ao comprar o imóvel direto com a construtora terá vantagens. Isso não funciona. O corretor fará uma busca adequada para melhor atender o cliente. Portanto, procurar um profissional idôneo é fundamental. Tem que ser um broker com no mínimo de dois a cinco anos de experiência”, reforça.

Comenta Rosana que o mercado imobiliário na Flórida em 2019 começou muito bem, atingindo as expectativas. “As pessoas, como eu disse, estão investindo mais. É a saga do crescimento, ao contrário de tempos anteriores – 2006 –, quando houve fraudes e uma quebradeira geral no setor imobiliário. Em dois mil e nove, fomos ao fundo do poço, mas no ano seguinte as coisas começaram a melhorar. Hoje temos construtoras para todos os lados com um crescimento objetivo de imóveis. Antes, estava tudo parado. O mercado ficou mais ágil com imóveis comerciais”. Comemora.

Oportunidade para morar e investir

“A cidade de Orlando oferece oportunidade para morar e investir nos Estados Unidos. Nós, inclusive, trabalhamos com investidores brasileiros de Nova York e de Nova Jersey, que estão se mudando para a Flórida, atraídos pelas oportunidades de negócios aqui disponíveis. Atendemos também investidores hispânicos que estão entusiasmados com Orlando, que oferece qualidade de vida”, diz Rosana.

Natural da cidade de São Paulo, Rosana Almeida, quando indagada, disse que não trabalhava no setor imobiliário no Brasil, função que desenvolveu na Flórida. “Eu tinha uma casa de férias em Orlando e vinha para cá para descansar. Mas a violência de São Paulo motivou a me mudar de vez para Orlando. Aqui eu precisava fazer algo, então surgiu à oportunidade no setor imobiliário, e abracei a profissão. Venho realizando o meu trabalho com muito empenho, sempre objetivando que o meu cliente faça o melhor negócio. É assim que as coisas funcionam, o cliente sempre em primeiro lugar”, finaliza.