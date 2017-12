Edição de desembro/2017 – pág. 22

Dica para decorar sua mesa de Natal e Ano Novo

Vou ensinar você a dobrar um guardanapo de papel em forma de Arvore de Natal!

Simples de fazer e dá um “up” na decoração de sua mesa.

Faça, os elogios são garantidos!

Você vai usar guardanapos de papel, de preferência medindo 40×40 cm.

Coloque o guardanapo com as pontas soltas virado em sua direção.

Dobre pra cima as 4 pontas soltas.

Vire o guardanapo de modo que as pontas dobradas fiquem voltadas para baixo. Em seguida, dobre a lateral esquerda e direita para dentro.

Desvire o guardanapo e o posicione com as pontas viradas em sua direção. Dobre a primeira ponta para cima e ajuste. Continue dobrando as outras pontas e vá encaixando-as na dobra de cima.

Pronto! Seu guardanapo virou uma Árvore de Natal!”

Na imagem em destaque uma sugestão de decoração para seu Natal ou para seu Ano Novo, usando o guardanapo em formato de árvore. Os outros itens que compõem a mesa, você com certeza tem em casa: bombonier e taça recheada com bolas de Natal e enfeitadas com raminho de era, velas, um vaso com a flor do Natal (poinsettia vermelha), sousplat para marcar os lugares, talheres do dia a dia e taças para água e vinho. Tudo simples e bonito.

Um Natal de Paz e Luz, com as bênçãos de Jesus!