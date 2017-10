Design Brasileiro nos Estados Unidos através do Projeto Raiz

Edição de outubro/2017 – pág. 16

Design Brasileiro nos Estados Unidos

O Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) lançou o Projeto Raiz, uma iniciativa conjunta para promover o talento e os produtos dos designers brasileiros, e dentre uma das ações deste projeto inaugurou no dia 11 de outubro um novo showroom localizado no Centro de Orlando, Florida. O programa visa estimular a geração de negócios para os estúdios de designers com maturidade para atuação no mercado internacional e com interesse nos mercados norte-americano.

Durante seis meses, quatro estúdios de design brasileiro nos estados unidos– estudiobola, Fahrer Design, NDT Design e Paulo Alves – darão continuidade ao trabalho apresentado em maio deste ano, quando participaram da International Contemporary Furniture Fair (ICFF), principal vitrine do setor na América do Norte. A percepção destes estúdios é que para criar raízes no concorrido mercado norte-americano, são necessárias consistência e descoberta da melhor estratégia de negócio adaptada ao mix de produto. “O Brasil precisa ter uma assinatura comercial, nossa voz precisa ser ouvida em todo o mundo, a começar pelos Estados Unidos”, comenta Jack Fahrer, da Fahrer Design.

Com foco em atuação business to business, o showroom servirá como apoio ao agente comercial dos designers contratado nos Estados Unidos, captando os compradores daquele país. A ação faz parte dessa estratégia de internacionalização, participação e fortalecimento do design brasileiro nos Estados Unidos, estimulando as experiências positivas, o desejo de aquisição do móvel e a contratação dos serviços dos designers brasileiros.

O espaço ainda atende à necessidade de captação de projetos, por meio de visitas de arquitetos acompanhados de clientes finais, expandindo assim a comunicação sobre designer brasileiro de móveis junto ao mercado norte-americano.

O Projeto Raiz para Design Brasileiro nos Estados Unidos

“A expectativa é que o espaço ofereça oportunidades de negócios concretas a partir dos esforços na negociação de acordos com compradores americanos, fornecendo produtos acabados ou vendendo seus projetos através de contratos de licenciamento”, define Ana Cristina Schneider, consultora do Projeto Raiz.