Edição de março/2018 – pág. 40

Decorando a casa para a Páscoa

A páscoa se destaca como uma das datas mais importantes do calendário cristão. Ela propõe uma reflexão sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A ocasião é perfeita para compartilhar sentimentos positivos, como perdão, esperança, solidariedade e renovação. Assim como o Natal, a Páscoa é uma época que atrai as crianças. Elas adoram os ovos de chocolate, que ganham na data, e há ainda, toda a fantasia em torno do coelhinho e dos presentes que ele esconde. Para entrar no clima de um dos feriados mais tentadores do ano, a casa também merece uma decoração especial.

As decorações de Páscoa para a casa, são alegres, de cores vivas e devem basear-se na decoração sazonal de Primavera. Usar um bonito centro de mesa de flores da estação, ao qual são acrescentados elementos de Páscoa, como os coelhos, os pintinhos, os ovos, as cenouras e as flores de muitas cores. Faça centros de mesa, árvores de ovos coloridos e coroas de Páscoa. Enfeite pequenos recantos com estes elementos e a sua casa ficará com cheirinho de Páscoa.

Coroas de Páscoa

Se procura uma decoração de Páscoa elaborada, pode optar por fazer uma bonita coroa de flores para a porta ou para a lareira, se tiver. Para fazer a coroa, pode utilizar as de ramos prontas, ou enrolar, de forma circular, alguns ramos ou galhos de árvore. Enfeite com flores frescas ou secas, e alguns ovos coloridos e fitas. Assim, rapidinho sua coroa de flores de Páscoa estará pronta!

Ovos de Páscoa coloridos

Para criar os famosos ovos ocos coloridos, faça um pequeno buraco no ovo, num dos lados e no outro um buraquinho um pouco maior. Sopre através do ovo e deixe a gema e a clara sair pelo buraco maior. Para colorir o ovo, use corantes alimentares, ou tinta. Use carimbos para obter algumas formas.

Árvore de Páscoa

Outra boa ideia é uma árvore de ovos de Páscoa. Escolha um ramo que se pareça com uma árvore em miniatura ou alguns galhos e prenda numa plataforma, por exemplo um vaso. Se quiser, pode pintar os ramos com um spray branco. Decore depois com ovos de várias cores, pendurando-os com fitas coloridas. Os ovos podem ser pintados, ou de outros materiais como tecido, ou crochê.

Flores e arranjos de Páscoa

As flores são as rainhas nas decorações de Páscoa. Use e abuse delas. Elas trazem frescura e vida à casa. Coloque-as em cestos ou vasos, por toda a casa, para deixar entrar a primavera e o ambiente de Páscoa. Faça arranjos de Páscoa bonitos, usando não só flores, mas também adereços de Páscoa como os ovos, coelhos e pintinhos. Use estas ideias para decorar e deixar sua casa ainda mais aconchegante. Inspire-se e encante toda a família! Feliz Páscoa!