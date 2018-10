Edição de outubro/2018 – p. 06

CTG Rincão do Imigrante: tradição gaúcha e solidariedade

Foram destaques as apresentações do conjunto gaúcho “Alma Gaudéria” em Orlando – promovidas pelo CTG Rincão do Imigrante –, mostrando o melhor do estilo gauchesco como rancheira, que animou os brasileiros que prestigiaram os eventos. No dia 22 de setembro, os músicos abrilhantaram o I Baile Gaúcho, no “Café Mineiro”, no Florida Mall, que serviu boa comida aos convidados. Já no dia 23 de setembro, marcando a Semana Farroupilha, aconteceu o “Almoço Campeiro”, na Lake Pichett Rd, regado a delicioso churrasco e música, consolidando o sucesso da tradição gaúcha.

O GTC Rincão do Imigrante, que é uma Sociedade Cultural da Tradição Gaúcha, foi inaugurado no dia 16 de junho deste ano, tendo a frente o senhor Volnei. “Quando criamos a entidade, foi unânime por parte dos organizadores, para que em cada evento fosse destinado dez por cento do lucro gerado para ajudar instituições necessitadas”, informa Volnei.

“Fizemos contato com o ‘Lar Santo Antonio dos Excepcionais’, em Porto Alegre, e perguntamos sobre a maior necessidade da casa, então nos disseram que eram fraudas descartáveis para adultos. No nosso primeiro evento, que foi um Carreteiro – prato típico dos gaúchos – realizado em de agosto passado – dia 24 – parte destinada ao auxílio nos proporcionou entregar mais de setecentas fraudas descartáveis para o ‘Lar Santo Antônio”, relata.

“Já estamos preparando o envio de mais fraudas descartáveis para a instituição com a arrecadação dos eventos realizados em setembro. O CTG não é apenas uma sociedade com motivo de festas, mas para ajudar causas de necessidades”, enfatiza o dirigente.

“As pessoas interessadas em nos ajudar na arrecadação de fraldas descartáveis para o ‘Lar Santo Antônio’, que se associe conosco em causa tão nobre, que ajudará os mais necessitados. Estamos recebendo doações que, posteriormente serão encaminhadas ao seu devido destino. Entre em contato com o GTC e faça parte dessa corrente de amor”, finaliza o dirigente.