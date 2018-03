Edição de março/2018 – pág. 30

Consulado Brasileiro abre inscrições para voluntários a mesário em 2018

O Consulado-Geral do Brasil em Miami já se organiza para as eleições presidenciais de 2018, em outubro, e está recrutando voluntários para atuar como mesário durante o processo de votação que acontece em Miami e Orlando. Os interessados podem se inscrever no site do Consulado onde estão disponibilizadas as devidas informações.

Os brasileiros convocados para as eleições, informa o Consulado, poderão atuar em diferentes funções: presidente da Mesa Receptora de Votos e de Justificativas; 1º ou 2º mesário; 1º ou 2º secretário e suplente. O mesário irá organizar a seção eleitoral, identificar os eleitores, autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica, processar justificativas e conduzir os trabalhos de votação. Lembrando que o serviço prestado pelo mesário é voluntário e não gera remuneração.

Portanto, todo brasileiro com situação eleitoral regular poderá se inscrever para ser mesário, exceto candidatos e seus familiares (até o segundo grau); membros de partidos políticos; autoridades; agentes policiais; funcionários do Poder Executivo; funcionários do serviço eleitoral; e menores de 18 anos.

As eleições acontecerão nas seguintes datas: dia 7 de outubro – domingo – 1º turno; 28 de outubro – domingo 2º turno. Caso tenha dúvida, escreva para o Setor eleitoral do Consulado-Geral do Brasil em Miami no e-mail eleitoral.miami@itamaraty.gov.br.

Inscrição: miami.itamaraty.gov.br

Como agendar com rapidez

O sistema de agendamento do Consulado Geral do Brasil em Miami mostra as vagas para os próximos 45 dias. Ao virar a meia-noite, todos os horários para o próximo dia de agendamentos que será aberto se tornam disponíveis. Portanto, quanto mais cedo tentar agendar, maior a chance de conseguir horário. Pela manhã, informa o Consulado, é bem mais fácil obter horário. Outro detalhe: fica inviável procurar por horário para daqui a dois ou três meses, o sistema não disponibilizará datas. A agenda virtual é constantemente atualizada e novos horários estarão disponíveis de acordo com o fluxo de serviço e eventuais cancelamentos.

Facilidades para correio dos EUA

Quem não pode comparecer ao Consulado-Geral em Miami ou não conseguiu agendamento para a data desejada, pode requerer os seguintes serviços pelo correio dos EUA (US Postal Service): passaporte; passaporte para menores de idade; 2ª via de Registros de Nascimento; Casamento e Óbito; reconhecimento de Firma s para brasileiros e/ou estrangeiros portadores de RNE (desde que a firma já tenha sido registrada previamente no Consulado); cópia autenticada; atestado de residência (inclusive para menor); e CPF.

No momento, o prazo para a entrega de passaportes é de 10 dias úteis. No entanto, para que tudo ocorra sem problemas é extremamente importante checar quais são os documentos a serem enviados e as taxas a serem pagas (Atenção: pagamento somente com money order do correio norte-americano). Para mais informações, acesse o site.

O Consulado-Geral preparou também um Guia com passo-a-passo para solicitar serviços pelo correio, que pode ser acessado pelo site: miami.itamaraty.gov.br

Recadastramento eleitoral

O Consulado-Geral do Brasil em Miami disponibiliza novo sistema de recadastramento de eleitores do Tribunal Superior Eleitoral, denominado Título Net, que possibilita que a Justiça Eleitoral elabore mapeamento da localidade de residência dos eleitores no exterior. Isso possibilitará definição mais acurada dos locais de votação e com o objetivo de reduzir os níveis de abstenção nas eleições de 2018.

Os brasileiros residentes na jurisdição do Consulado-Geral em Miami (Flórida, Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico), mesmo aqueles em situação eleitoral regular, devem fazer o recadastramento no novo sistema, disponível desde 22 de novembro de 2017, se estendendo até o dia 9 de maio de 2018.

Tendo em vista o expressivo crescimento da comunidade brasileira na região de Orlando, o Consulado-Geral em Miami obteve autorização para abertura de seção eleitoral naquela cidade. O recadastramento dos eleitores residentes na região de Orlando é essencial para viabilizar a nova seção.

Informações do Título: site para inscrição: miami.itamaraty.gov.br

Práticas irregulares de despachantes

O Consulado-Geral do Brasil em Miami vem recebendo reclamações de diversos cidadãos brasileiros quanto aos preços abusivos e práticas irregulares dos serviços de despachantes (alguns dos quais se denominam ilegalmente como “cartórios”). E diante do impasse o Consulado esclarece as seguintes questões:

– O Consulado-Geral não tem qualquer ligação com serviços de despachantes e não recomenda a utilização desses serviços.

–Todas as informações necessárias encontram-se no portal eletrônico (miami.itamaraty.gov.br). Basta ler atentamente as regras. Dúvidas podem ser encaminhadas para os e-mails passaporte.miami@itamaraty.gov.br ou consular.miami@itamaraty.gov.br .

– O agendamento de serviços é gratuito. Não aceite pagar pelo agendamento. Para agendar, acesse “cgmiami.appointy.com”.

– O valor real dos serviços encontra-se na página eletrônica do Consulado-Geral (miami.itamaraty.gov.br). Não pague preços abusivos pelos serviços consulares.

– Não confie que os serviços de despachantes representam maior agilidade e rapidez na entrega do documento. A maior parte da documentação trazida por despachantes para o Consulado-Geral contém diversos erros que atrasam ainda mais o serviço.

– A venda de Money Order do correio norte-americano somente pode ser feita nas agências dos correios. A venda de Money Orders por serviços de despachantes é ilegal e pode ser objeto de investigação pelas autoridades locais.

O Consulado-Geral adotará em breve, medidas cabíveis contra os serviços de despachantes que prejudicam os cidadãos brasileiros. Denuncie práticas abusivas de despachantes nos e-mails consular.miami@itamaraty.gov.br e ouvidoria.consular@itamaraty.gov.br.