Edição de março/2019 – p. 06

Conheça os benefícios da micropigmentação

A clínica “V & V Aesthetics by Vanessa Valin”, comandada pela empresária e micropigmentadora Vanessa Valin é um sucesso em Orlando, com atendimento especial a ambos os sexos, realizando trabalhos minuciosos de sobrancelhas e labiais – revitalizando a cor dos lábios, corrigindo assimetrias e ajuste em proporção do lábio superior e inferior. As técnicas milagrosas da micropigmentação também atuam na aréola, quando retiradas na cirurgia do câncer de mama, devolvendo a mulher sua autoestima, redesenhando o local e valorizando os seios. No mês de outubro, por exemplo, durante a Campanha Outubro Rosa, Vanessa atende gratuitamente as mulheres com dificuldades financeiras, e que passaram pelo tratamento do câncer. Importante ressaltar que ela é a única profissional com certificação dos EUA autorizada para trabalhar com micropigmentação na Central Flórida.

“Normalmente quando a mulher se submete a cirurgia para a retirada da mama, toda a gordura do peito é retirada e colocada prótese de silicone. Eu faço um trabalho em 3D na reconstrução do bico do peito, que devolve a naturalidade dos seios, com uma pintura minuciosa e imperceptível”, relata a empresária.

“A maior necessidade da mulher hoje, após a retirada a mama, é que a aréola pareça natural porque a prótese de silicone, com o tempo, deixa a área branca, então é preciso o trabalho de micropigmentação para devolver ao seio a cor natural. É uma pintura que camufla, devolve a cor natural da aréola, com duração de até dois anos”, relata Vanessa. “Os seios são a parte que a mulher mais preza e que traduz a sua feminilidade. E quando a mama é retirada, a mulher se sente envergonhada, abalada psicologicamente e isso afeta o seu lado emocional e conjugal. Também durante o processo de quimioterapia, dependendo do caso, caem sobrancelhas e os cabelos ficam ralos, então temos todo um processo corretivo que ameniza visualmente as áreas afetadas”, orienta.

“As mulheres que atendo normalmente choram quando realizo o trabalho de micropigmentação, seja nos seios, nos lábios ou mesmo nas sobrancelhas. Um processo que mexe com a sua autoestima e elas deixam a clínica transformadas, felizes e confiantes. Isso é extremamente importante. Trabalho com uma equipe de profissionais altamente competentes, preparada para atender a quaisquer situações. Inclusive, uma de minhas atendentes veio especialmente de Dallas para integrar a nossa equipe”, conta Vanessa.

Quanto ao perfil da clientela feminina, diz a micropigmentadora que, “quarenta por cento são brasileiras, mas também atendemos americanas e hispânicas’. E sobre a sua formação na área, explica Vanessa que, “fiz curso com uma professora da Inglaterra, especialista em micropigmentação de sobrancelhas e labial. Depois cursei sobre aréola, me especializando na área”.

Sobre o contingente de mulheres e homens que buscam os recursos da técnica da micropigmentação, revela Vanessa que o número cresceu consideravelmente – seja pela estética simplesmente ou reparos cirúrgicos –, rompendo com o silêncio, principalmente entre as mulheres que hoje falam e recomendam a técnica, através de grupos formados pelo Whatsapp ou Facebook, impactando o setor. “Tenho recebido muitas ligações de pessoas que perguntam se o tratamento tem dor, mas adianto que é indolor. As técnicas estão muito avançadas e o cliente é poupado ao máximo”.

A vaidade dos homens

Lembra Vanessa que os homens estão mais vaidosos, preocupados com a sua aparência e que investem no visual, “muito diferente do homem há dez anos”. “O homem descobriu a vaidade e não poupa recursos para atender aquilo que almeja. Temos novas técnicas de próteses capilares, com cabelo humano, prótese de coroa, e corrigimos as entradas nas laterais, normalmente o que incomoda os homens. Mais de cinquenta por cento dos homens que nos procuram têm problemas com a calvície”, comenta.

Segundo a empresária, normalmente o estresse do dia a dia, a má alimentação colaboram para que as pessoas percam o volume dos cabelos. “Temos um processo de correção nas áreas onde o cabelo está mais ralo que disfarça bem. Trabalhamos com o mega hair (extensão do cabelo), que traz ótimos resultados, principalmente para as mulheres. O mega hair dá volume ao cabelo ralo e melhora muito a aparência do rosto. A técnica possui o principal objetivo de elevar a autoestima”, incentiva.

Além de avançados tratamentos através da micropigmentação, V & V Aesthetics by Vanessa Valin tem tratamento facial – limpeza de pele –, manicure, enfim, completa clínica de estética. “A clínica não tem cara de salão de beleza onde todos falam ao mesmo tempo. São cinco salas confortáveis, com atendimento VIP, proporcionando ao cliente total privacidade. O cliente entra na nossa clínica e recebe tratamento completo, sem a necessidade de procurar outro local. Estamos prontos para atender ao cliente mais exigente, pois o que ele precisa em termos de estética encontrará na clínica”, ressalta Vanessa.