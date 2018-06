Edição de maio/2018 – pág. 40

Como organizar sua casa gastando pouco

Organizar a casa nem sempre é uma tarefa simples. Maquiagem, utensílios de cozinha, bijuterias e até peças de roupa podem se tornar grandes ‘vilões’ na hora de manter tudo em seu lugar.

Mas, você sabia que com ideias simples é possível organizar vários cômodos, gastando pouco e de maneira rápida?

Veja algumas ideias que trouxemos para você se inspirar e mudar de vez a arrumação da sua casa. Serão dicas bem bacanas para deixar a casa linda, organizada e o principal: sua vida mais prática! Espero que goste, sinta-se em casa.

Dicas para organizar a casa gastando pouco

Se você está sem espaço para guardar suas coisas, porém, não tem dinheiro para comprar novos armários, que tal providenciar algumas caixas de papelão e forrá-las com papel ou mesmo com tecido. As caixas de papelão podem ser reutilizadas de caixas de sapato, de algum produto que você tenha comprado ou você poderá conseguir, facilmente, em grandes supermercados. Já o papel, aí você escolhe.

Caixas transparentes para organizar brinquedos

Nada melhor que a cozinha e despensa bem organizadas. Disponha seus temperos, com tampinha transparente em uma gaveta e quando precisar deles será fácil de encontrar. Os potes transparentes para açúcar, farinha, arroz, etc., também são úteis e fáceis de encontrar na despensa.