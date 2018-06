Edição de maio/2018 – pág. 37

Como escolher o tipo de jeans ideal para meu corpo?

Sabemos que cada armário reflete o estilo e a personalidade de cada pessoa, mas existe só uma peça que não pode faltar em nenhum guarda-roupa. Claro que estamos falando do jeans! Essa peça essencial em malas e nos looks do dia a dia. Pois não existe uma peça que adapte tanto a vários tipos de estilos e situações.

Quando vamos escolher um tipo de jeans, é fundamental ter em mente que o objetivo dessa peça é potencializar as curvas. Já faz muito tempo que não somos nós que temos que nos adaptar aos jeans, agora procuramos o modelo perfeito, que realça ou disfarçam o que é necessário. E existem uma infinidade de modelos para cada tipo de corpo, desde jeans mais largos, que combinam com sneakers, até os mais ajustados, que sempre caem bem com uma blusa mais soltinha. Por mais que o jeans seja uma peça bem democrática, é interessante que se adapte a sua silhueta, proporcionando um visual mais harmônico.

A marca Levi’s realizou um estudo em que escaneou a silhueta de 60.000 mulheres em todo o mundo e determinou três silhuetas fundamentais, em que se encaixam 80% das mulheres. Essa divisão consiste em: Slight curve (magrinhas, sem muitas curvas), Demi curve (com curvas sinousas e cintura marcada) e Bold curve (com curvas bem mais marcadas).

Se tem dúvidas de qual grupo se encaixa, nós te ajudamos. Te mostramos as regras básicas na hora de escolher o jeans perfeito.

Silhueta triangular

Para esse caso, o jeans que melhor vestem são os que tem modelos largos.

Poucas curvas

Se se encaixa nesse grupo, aposte em modelos “boca de sino” e com bolsos traseiros grandes.

Silhueta “pera”

Para esse grupo, onde o quadril é mais largo que os ombros, são recomendáveis os jeans de corte reto e cintura alta.

Silhueta ampulheta

Nesse grupo, tanto a cintura como os ombros são bem marcados. Para esse grupo, o melhor modelo é o skinny jeans.

Baixinhas

Nesse caso, o modelo “boca de sino” não é nada favorável. O melhor modelo para esse tipo de corpo é o skinny jeans.

Disfarçar a barriguinha

O modelo ideal nesse caso é o jeans de cintura média, que ficam bem em cima do umbigo.