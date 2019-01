Edição de janeiro/2019 – p. 12 e 20

Clínica de Reprodução Humana é inaugurada em Tampa

Um dos mais conceituados especialista em Medicina Reprodutiva dos EUA, o brasileiro Dr. Celso P. Silva, está de volta à Tampa, no comando da importante clínica de Reprodução Humana, a “Shady Grove Fertility Tampa Bay”. A clínica é parte do renomado grupo americano “Shady Grove Fertility”, que conta com mais de quarenta especialistas em infertilidade, reconhecidos nacional e internacionalmente. Para o médico é o retorno ao ponto de partida na esfera profissional, de onde deslanchou em sua carreira e conquistou notoriedade no país. “Já estive em Tampa e é uma área que conheço muito bem. Tenho muitos pacientes aqui, mas vou continuar o meu trabalho com as pacientes de Orlando”, avisa.

“Fui contratado pela ‘Shady Grove Fertility’, uma das mais conceituadas clínicas de Medicina Reprodutiva dos Estados Unidos para liderar sua expansão para o estado da Flórida. Tenho pela frente uma missão de muita responsabilidade, não somente do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista da coordenação dos aspectos clínicos do projeto em Tampa. Sempre ressaltando que o nosso objetivo é estarmos a serviço dos nossos pacientes, oferecendo cuidados individualizados e tratamentos com as maiores chances de gravidez”, enfatiza o médico.

Explica Dr. Celso que a inauguração da clínica em Tampa, demarca a atuação da “Shady Grove Fertility” no estado da Flórida – o grupo já tem clínicas em vários estados da costa leste dos Estados Unidos, e recentemente também inaugurou uma clínica em Santiago, no Chile. A “Shady Grove Fertility Tampa Bay” está localizada na região de Westshore, Tampa – e dispõe de amplas instalações que incluem consultórios médicos, salas de procedimentos, centro cirúrgico e um avançado laboratório de Fertilização In Vitro. “Além da clínica principal, já operacional, o projeto para Tampa incluirá também, em curto prazo, duas outras clínicas satélites, nas regiões de Brandon e Wesley Chapel”.

Nessas clínicas satélites, será possível fazer todo o acompanhamento das pacientes, até que elas estejam prontas para os procedimentos de Fertilização In Vitro, que são então realizados na clínica principal. “Isso torna o processo mais acessível e confortável para nossas pacientes e faz com que elas tenham que se locomover para Tampa um número muito menor de vezes”, acrescenta. “Também podemos oferecer esse acompanhamento em outras regiões, como por exemplo em Orlando”.

“A ‘Shady Grove Fertility’ tem feito um trabalho importantíssimo no campo da Medicina Reprodutiva nos Estados Unidos, e os tratamentos oferecidos tem resultados altamente satisfatórios, entre os melhores do país. Durante a fase de implantação do projeto no estado da Flórida, foram feitas diversas avaliações de mercado, e ficou decidido que a primeira clínica seria aberta em Tampa”, conta Dr. Silva. “Confesso que fiquei dividido ao sair de Orlando porque tenho muitas pacientes e amigos por lá. Deixar para traz um trabalho consolidado é difícil, mas Tampa é um desafio. Aceitei. E, pela primeira vez, lidero uma clínica que tem o respaldo do maior e melhor grupo especializado em Reprodução Humana dos Estados Unidos”, relata.

“Estou preparado para esse desafio, tanto na parte clínica quanto na parte administrativa. Todos os anos de formação e atividades prévias na área de Medicina Reprodutiva me permitem encarar essa missão com determinação. O projeto foi muito bem idealizado, e agora está sendo executado como previsto. Temos disponível toda a tecnologia de ponta, já desenvolvida pela ‘Shady Grove Fertility’. Estou orgulhoso e tenho certeza que vamos ter muito sucesso na Flórida”, comemora Dr. Celso. “Existe um nicho a ser explorado e o primeiro objetivo é sempre que as pacientes se sintam bem atendidas e recebam toda a nossa atenção. Vale lembrar que hoje existem diversas alternativas para o tratamento da infertilidade, dos mais simples procedimentos como a indução da ovulação até aos mais avançados, como a Fertilização In Vitro. Isso pode tornar realidade o sonho da concepção”, avalia.

Sob o ponto de vista financeiro, a “Shady Grove Fertility” é pioneira na criação de pacotes financeiros que promovem um acesso mais fácil das pacientes a esses tratamentos, informa o médico. Por exemplo, existem programas em que a paciente pode ser reembolsada integralmente em todos os seus custos caso não haja sucesso no tratamento. “Esse o nosso compromisso. Uma gravidez saudável é um resultado final imprescindível no nosso trabalho diário”, garante.

Incidência de infertilidade

Segundo Dr. Celso Silva, de maneira geral, a incidência de infertilidade no mundo é de aproximadamente 10 a 15% dos casais em idade reprodutiva. “Com a entrada das mulheres nos mais diversos mercados de trabalho, e a necessidade de uma formação educacional mais ampla, tem se notado que mulheres começam a pensar em uma gravidez em idades cada vez mais avançadas. Existe a necessidade inicial para essas mulheres de obter primeiro uma estabilidade maior na carreira e somente depois disso vem o desejo de engravidar e constituir uma família. No entanto, do ponto de vista biológico, a quantidade e a qualidade dos óvulos diminui com o passar dos anos. Por exemplo, a partir dos trinta e cinco anos deidade, a chance de gravidez começa a declinar consideravelmente”.

“Portanto, sempre que o objetivo final é o de alcançar uma gravidez, o planejamento é essencial. Por exemplo, hoje uma mulher pode optar por congelar os seus óvulos quando ainda é jovem (em um momento em que a qualidade de seus óvulos ainda é adequada) e no futuro, se ela não consegue engravidar naturalmente, ela pode utilizar esses óvulos que foram congelados. Mais e mais mulheres estão optando por esse processo. As taxas de gravidez obtidas quando se utiliza óvulos congelados são muito altas, é essa opção é hoje uma realidade”, diz o Dr. Celso. “O óvulo congelado mantém a mesma qualidade e eficiência que um óvulo fresco”, comenta. .

Indagado sobre as diferenças entre infertilidade e esterilidade, tanto para o homem quanto a mulher – quais são as diferenças entre uma condição e outra –, Dr. Celso explica que essas são situações distintas. Normalmente, esterilidade denota condições que não são passíveis de correção. “Já no caso da infertilidade, com tratamento adequado, o casal infértil, mesmo tendo dificuldades para engravidar naturalmente, poderá alcançar a gravidez com sucesso”, comenta. “Agora no caso do homem ou da mulher estéril, a situação é normalmente irreversível. Por exemplo, um homem que não tenha esperma presente no seu ejaculado devido a uma falha na produção de esperma pelos testículos pode ser considerado estéril se essa alteração não for passível de correção”, alerta.

Natural da cidade de São Paulo, Celso P. Silva se graduou pela Faculdade de Medicina em Jundiaí – interior de São Paulo -, e posteriormente fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Santa Casa de São Paulo. Em 1994, quando terminou a residência médica, demonstrava interesse em trabalhar na área de medicina reprodutiva. “Como não existiam no Brasil programas que oferecessem um treinamento completo nessa área da medicina, resolvi vir para os Estados Unidos em 1996, a fim de realizar um estágio de pesquisa”, lembra o Dr. Celso.

Trabalhou alguns anos na equipe do médico americano, Dr. David Keefe, e acabou sendo convidado para permanecer nos Estados Unidos. Fez residência médica novamente em Ginecologia e Obstetrícia na Brown University, em Providence, Rhode Island. Depois, especializou-se em Medicina Reprodutiva pela University of Pennsylvania, na Philadelphia, Pennsylvannia”. Depois disso, trabalhou durante cinco anos na University of South Florida, em Tampa e depois se mudou para Orlando, para se dedicar a clínica privada. Dr. Celso é casado com Vanessa e tem três filhos, Victor, Daniel e Giulia.

Lembra o médico que, “a minha esposa e eu tivemos problemas de infertilidade. Não conseguíamos engravidar, e fizemos todos os tratamentos de baixa complexidade disponíveis, inclusive a inseminação artificial, e nada deu certo. Foi quando optamos pela Fertilização In Vitro. A Vanessa engravidou de dois meninos – Victor e Daniel. E quando eles tinham cinco meses de vida, ela engravidou novamente, da Giulia, mas dessa vez, naturalmente”.