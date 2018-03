Edição de fevereiro/2018 – p. 22

Durantes as buscas incessantes de imigrantes com antecedentes criminais, o ICE (Escritório de Imigração e Controle Aduaneiro), prendeu indocumentados que nunca cometeram crime, gerando um clima de revolta entre as comunidades. As batidas prosseguem em estabelecimentos de trabalho, criando o chamado “terror psicológico” entre os imigrantes. Na análise feita pela National Public Radio (NPR), revelou-se as cidades que tiveram maior crescimento na detenção de indocumentados incluem-se a Filadélfia, na Pensilvânia e Atlanta, na Georgia.

Abaixo são listadas as dez cidades que tiveram aumentos significativos nas prisões, e de acordo com o relatório da NPR, a porcentagem de aumento é em relação ao ano fiscal de 2016. Veja a lista:

Filadélfia, Pensilvânia +323% Atlanta, Georgia +322% Miami, Flórida +295% Denver, Colorado +265% St. Paul, Minneapolis +260% Nova Orleãs, Louisiana +252% Los Angeles, Califórnia +242% Washington, DC +222.5% Boston, Massachusetts +222.4% Seattle, Washington +209%

Segundo a NPR essa é uma tendência que deve continuar crescendo para o ano fiscal de 2018, que começou em Outubro de 2017. Em outra análise de prisões, o Pew Research Center, instituição que faz análises sobre questões sociais e opinião pública nos Estados Unidos, confirmou que as detenções de imigrantes indocumentados cresciam em todas as regiões do país, lideradas pela Flórida, Norte do Texas e Oklahoma.