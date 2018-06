Edi\ao de junho/2018 – p. 03

Chegou a hora Brasil, torcer com moderação!

A esperança no coração do brasileiro tem os tons verde e amarelo – as cores da nossa bandeira –, estabelecendo uma aliança de vibração positiva, pois todos nós, cidadãos do país do futebol, almejamos conquistar o título de hexacampeão mundial, na Rússia. Seja nos EUA ou em qualquer lugar deste planeta – incluindo o Brasil, evidente – tem torcedor com o olhar “grudado” na tela da TV, os ouvidos “colados” no rádio ou mesmo nas arquibancadas dos estádios, emanando força para os onze craques em campo. A hora é agora!

A Seleção Brasileira de futebol exerce um fascínio indescritível, e não há como conter o ímpeto quando a bola rola no gramado, seja lá quem for o nosso adversário. O que conta nesse momento é o instinto de brasilidade e o orgulho que infla a nossa alma. Exagero? Nada disso. O brasileiro fica contaminado durante a Copa do Mundo, e até se esquece dos desafios nosso de cada dia, mas todo cuidado é essencial nesse período. É preciso estar em alerta.

Há os torcedores brasileiros que exageram na bebida e dirigir embriagado pode colocar em risco a sua segurança, a segurança da sua família e de pessoas que possam estar em seu grupo de amigos. Os Estados dos EUA, estão sempre criando leis severas para quem dirige sob efeito do álcool. E as leis são cumpridas na risca, então as punições acompanham o nível de severidade.

Evitar transtornos e situações que comprometam a sua conduta no país é demasiadamente um ato de responsabilidade. Nada pode desabonar a nossa Comunidade, até mesmo quando ficamos exaltados, diria, contagiados pelo resultado deste ou daquele jogo. A violação das leis de trânsito nos EUA pode, inclusive, gerar a deportação – dependendo do status do brasileiro –, e acidentes gravíssimos, como já ocorreram em outras ocasiões.

O Brasil é a promessa no Mundial da Rússia, e todos nós apostamos na Seleção Brasileira, no atacante Neymar e nas tantas outras estrelas que defendem o país. Portanto, torcer com moderação é de grande valia. Somos fortes e combativos no futebol. Da alegria das vitórias à decepção no 7 a 1, continuamos positivos e acreditando que o hexacampeonato é nosso. Força, Brasil! Torça com garra, mas tenha sempre cuidado com os excessos! Lembre-se de que álcool e direção não combinam. A polícia está de olho!