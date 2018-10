Edição de outubro/2018 – p. 36

Cervejas de Outono

Oktoberfest Märzen Lager, Left Hand Brewing Co.

Märzen significa “Março” em alemão, e seguindo a tradição cervejeira daquele país, a märzen beer da Left Hand é produzida em março e estocada até o Oktoberfest. Como sua fermentação passa pelos meses quentes de verão, o resultado é uma bebida cor de caramelo, com notas de cereais tostados e especiarias, e apesar de encorpada, fácil de tomar. Uma ótima opção para o jantar de Thanksgiving, pois harmoniza bem com aves assadas.

Porter, Anchor Brewing Company

Porters são cervejas escuras, e historicamente descendentes das brown ales – seu grande diferencial está em serem introduzidas a maior quantidade de lúpulo e tempo de fermentação. A Anchor Brewing Company manteve os métodos clássicos de produção desta cerveja, e seu resultado é uma bebida rica em sabores de chocolate, toffee e café. Combina muito bem com carnes grelhadas e/ou defumadas.

Harvest Pumpkin Ale, Blue Moon

A Blue Moon foi uma das cervejarias pioneiras em Pumpkin Ale, e desde os anos 90 prepara esta deliciosa opção sazonal com abóboras (de verdade!), canela, noz-moscada, cravo dentre outras especiarias caraterísticas da estação. Por ser uma cerveja muito popular, pode ser percebida como unidimensional, mas mesmo assim não deixa de ser uma excelente exemplar de outono. Nossa dica: sirva bem gelada em copos com borda de molho de caramelo e salpicados com canela.

Black Lager, Sam Adams

Sabemos que essa é uma cerveja disponível o ano todo, mas ela simplesmente é a cara do outono. Tons de melaço e alcaçuz são os mais evidentes, mas também nozes tostadas, caramelo e chocolate. Tente harmonizá-la com pratos de cozimento lento e com ingredientes ricos em umami, como cogumelos.

Sumatra Mountain Brown, Founders Brewing

Apreciadores de café, uni-vos! Esta Imperial Brown é a versão cervejeira dos melhores lattes de outono. Claro, café é o sabor que lidera as notas do paladar, mas também é através da textura que a Sumatra Mountain transmite o melhor da estação, com uma espuma clara e densa, consequente da adição de flocos de cevada, e um toque de malte de chocolate e malte de Munich para densidade.

Harvest Barn Ale, Long Trail

Essa joia de Vermont é fermentada com o principal ingrediente daquele estado: maple syrup. Com baixo teor alcoólico, esta cerveja reflete o outono sem se ancorar nos temperos da estação, trazendo notas de café adocicado, avelã, açúcar mascavo e malte. Excelente pedida para um brunch.

Black Chocolate Stout, Brooklyn Brewery

Por si só, o nome da cerveja já deixa claro: estamos falando de chocolate. Mas não qualquer tipo, e sim chocolate amargo, nada doce, o que torna essa cerveja ideal para harmonização com sobremesas, como crème brûlée ou cheesecake. Diferente da maioria das cervejas, essa é uma opção que pode ser envelhecida, e trata-se uma experiência interessante, pois se bem conservada, torna-se mais suave, com toques de baunilha e menor amargor.

Good Gourd Imperial Pumpkin Ale, Cigar City Brewing

Amantes das tortas de abóbora, eis sua cerveja! A renomada cervejaria de Tampa, FL conseguiu engarrafar o espírito do outono, e diferenciar sua Pumpkin Ale das demais, não só pela alta qualidade dos ingredientes, mas também por adicionar abóbora durante a brassagem, e não na fermentação. Se for pra escolher apenas uma cerveja para experimentar nesse outono, escolha esta.