Edição de junho/2018 – p.35

Casas novas nem sempre são perfeitas: três prós e três contras

Muitas pessoas que procuram casas para comprar acreditam – erroneamente – que novas construções estão isentas de erros. Essa é uma percepção que pode dificultar a venda de casas de revenda em uma vizinhança rodeada de novas construções. Na realidade, uma casa recém-construída geralmente tem os mesmos problemas de inspeção das casas de revenda.

É importante conter as expectativas de clientes que estão comprando casas novas, pois todas elas, não importa qual a idade, possuem defeitos. No entanto, novas construções têm algumas vantagens porque ainda não foram usadas.

Prós

1) Menos estragos do uso diário

Compradores de casas de nova construção podem esperar menos imperfeições nos produtos, diz Terrylynn Fisher, decoradora (stager) profissional e broker com a Dudum Real Estate Group em Walnut Creek, Califórnia. Portas arranhadas e rachaduras nas paredes, por exemplo, são mais comuns em casas de revenda do que em construções novas, bem como acabamentos e designers podem ser mais brilhantes e mais coloridos.

2) Tecnologia embutida

Enquanto muitos donos de imóveis têm agido de forma lenta para adotar a tecnologia de casa inteligente, os construtores estão embarcando nessa onda rapidamente e incorporando características inteligentes aos seus projetos, diz See Pike, fundador e CEO de Portland, companhia de software. Fechaduras de portas e termostatos inteligentes são os itens mais requisitados pelas construtoras, mas algumas estão “de olho” em um pacote mais completo incluindo sensores inteligentes de umidade e a habilidade de controlar o acesso à casa dos mais remotos lugares.

3) Tela em branco

Os compradores podem sentir que eles têm mais controle sobre o design “pessoal” da casa, o que gera um fator psicológico motivador na decisão de compra, diz Fisher. Apesar dos compradores de casa de revenda também poderem colocar a casa do seu jeito, eles podem não sentir o domínio total do estilo porque acabam acrescentando, mudando ou escondendo o estilo do dono anterior, diz Christine Rae, fundadora da Certified Staging Professionals International Business Training Academy.

Contras

1) Falhas na construção

Os construtores podem usar atalhos na construção para cortar custos e isso pode gerar danos. Fisher diz que um de seus compradores mais recentes comprou uma casa nova e descobriu alguns problemas (seis para ser mais exato), incluindo uma abertura em cima do chuveiro que mostrava sua armação atrás da parede. Ele disse que a casa parecia uma daquelas que os investidores compram horrorosas e as deixam lindas somente por fora.

2) Estilo como prioridade

Os construtores focam em plantas de assoalhos abertos, grande prioridade para os compradores de hoje. No entanto, todo esse espaço aberto requer sacrificar armários e locais para armazenamento, diz Rae.

3) Jardins e gramas incompletas

Muitos construtores colocam todo o seu esforço e investimento na frente da casa para que ela se mostre bonita aos potenciais compradores que passem por ela; mas, às vezes, ignoram a parte externa nos fundos da casa, diz Fisher. Muitos novos compradores terão que assumir os custos de plantar, na parte detrás da casa, grama, árvores etc., o que vai encarecê-la.

Fonte: Graham Wood, Realtor Magazine