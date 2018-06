Edição de junho/2018 – p.12

Camila’s Restaurant lança chope artesanal e agrada clientes

Desgustar o melhor da gastronomia brasileira de Orlando no “Camila’s Restaurant”, é um privilégio para a comunidade e os turistas, no entanto, agora ficou ainda melhor com o lançamento do “Chope artesanal – Cami’s Blond” –, fórmula exclusiva do “Camila’s” – cerveja leve, com sabor forte e marcante. A Blond chega com força total ao restaurante, atendendo aos paladares mais exigentes, e a aceitação foi imediata. O CEO do “Camila’s”, Leonardo Charamba, o Léo, comemora essa façanha da empresa: “O chope artesanal foi criado para atender a todos os gostos, e o resultado tem sido surpreendente”, comenta. “A aceitação é muito positiva e o chope está vendendo bem, pois é encorpado, leve, e para todas as ocasiões”.

Explica Léo que o chope artesanal tem cinco por cento de teor alcoólico, com a coloração loira dourada, e aquele sabor de quero mais. “É uma cerveja levemente encorpada, com cevada maltada de Michigan. O lúpulo – cascade –, vem do noroeste dos Estados Unidos. É uma cerveja tipicamente americana, com alma brasileira”, enfatiza em empresário.

Acrescenta Léo que, “contratei uma cervejaria em Orlando, que está fabricando o chope artesanal para nós, com fórmula exclusiva do ‘Camila’s’. A assinatura do chope é nossa, e os clientes vão poder degustar uma cerveja que pode ser consumida em todas as ocasiões, seja nas refeições, nos eventos ou churrasco. A cerveja tem sabor forte e marcante, mas leve. Uma cerveja clara, com coloração loira dourada, diria, uma loira muito especial”.

“O ‘Camila’s’ está há trinta nos no mercado, sempre inovando. Somos o primeiro restaurante em Orlando a lançar chope artesanal. Somos líderes no mercado gastronômico e estamos sempre à frente”, celebra Léo. “A inovação é fundamental para uma empresa pioneira entre os brasileiros na Flórida, pois acompanhamos o mercado com trabalho estratégico. O ‘Camila’s’ é o Brasil fora de casa, a Embaixada do sabor brasileiro”, complementa o empresário.

Segundo Léo, o lançamento oficial do Chope artesanal – “Cami’s Blond” –acontecerá no dia 15 de junho, no “Camila’s Restaurant”, embora o chope já esteja sendo consumido pelos clientes. “Quem contratar o nosso bufê poderá também contratar o nosso chope”, acrescenta o empresário.

Se referindo ao mercado de cerveja, disse Léo que “é o mercado que mais cresce no Brasil. Os brasileiros adoram uma boa cerveja e nós criamos a nossa marca com qualidade, com cinco por cento do teor alcoólico para atrair o público brasileiro”, enfoca. “O nosso objetivo é lançar futuramente no mercado outras cervejas, como a cerveja preta, além de uma cerveja mais escura. Já estamos estudando essa possibilidade”, conclui.