Edição de março/2019 – p. 04

Camila’s Restaurant celebra 30 anos em alto estilo

A festa de 30 anos do Camila’s Restaurant aconteceu em alto estilo em Orlando, destacando-se as presenças dos CEOs da empresa, Alex Alencar e Leonardo Charamba, acompanhados de seus respectivos familiares, além de funcionários, convidados e clientes em geral. Uma data inesquecível, celebrada com o show do notável sertanejo, Israel Novaes, que na oportunidade cantou os grandes sucessos da carreira, alegrando o público que compareceu em massa para prestigiar o evento. Conhecido como a Embaixada dos brasileiros na Flórida, o restaurante consolida o seu favoritismo em Miami e Orlando, servindo o melhor cardápio da comida brasileira – arroz, feijão, cafezinho brasileiro, caipirinha e cerveja –, do jeitinho que o brasileiro gosta, se transformando no Brasil fora de casa.

Segundo o empresário Alex Alencar, os 30 anos do “Camila’s” é um marco que traduz bom trabalho e total empenho de uma equipe coesa, voltada para o bem-estar do cliente. Trata-se de restaurante tradicional nos Estados Unidos – hoje considerado a Embaixada dos brasileiros na Flórida –, fundado pelo empresário Manoel Briote – em 1985 –, em Miami, posteriormente em Orlando – 1994. Mas a grande oportunidade para os então funcionários, Alencar e Charamba, aconteceu em 2012 quando receberam proposta para comprar o restaurante. Eles toparam e passaram a proprietários em 2013, trabalhando com afinco, conquistando sucesso junto aos turistas e residentes. Prevalece, evidente, bom cardápio e excelência no atendimento.

“Trabalhei no ‘Camila’s’ como garçom, isso em 2002, quando vim a Orlando”, lembra Alex. “Depois voltei para o Brasil e fiquei lá três anos e, quando retornei – em 2005 –, fui para a cozinha do ‘Camila’s’ lavar pratos. O Leo (Leonardo) era gerente na época, e foi ele que me contratou. Depois trabalhei como garçom e chefe dos garçons em Orlando. Fui para o ‘Camila’s’ de Miami como gerente”.

“O nosso lema é ‘longe do Brasil, mas não longe de casa’. A nossa meta é o cliente em primeiro lugar, e que todos que frequentam o ‘Camila’s’ se sintam em casa, à vontade”, evidencia Alex. “Essa a nossa preocupação desde que assumimos o restaurante, que o cliente deguste boa comida, com excelente opção de escolha. O nosso trabalho consiste em servir bem, sempre. Hoje somos a Embaixada dos brasileiros na Flórida e todos que chegam aqui recebem tratamento especial”, acrescenta o empresário.

Alex ressalta a causa humanitária que o Camila’s Restaurant defende em apoio aos que necessitam de ajuda. “Somos a casa de Deus, e Deus nos escolheu, portanto, vamos dividir com quem precisa”, evidencia o trabalho participativo do restaurante nos movimentos sociais de Orlando.

“… a festa celebra trajetória vitoriosa”

Para o empresário Leonardo Charamba, o Leo, “o ‘Camila’s’ vem realizando excelente trabalho junto aos turistas e residentes, e temos que agradecer aos milhares de brasileiros que trabalharam e que contribuíram para que atingíssemos o patamar de respeitabilidade na Flórida. E a festa de trinta anos celebra trajetória vitoriosa”, comemora. “Além de servimos comida com qualidade, somos a Embaixada de nossa comunidade, envolvida em ações sociais, jantares beneficentes, comprometida com todos os segmentos religiosos”, relata.

Leonardo destaca a importância de sua equipe de trabalho – o cuidado com o bem-estar dos funcionários –, que atinge resultados positivos no atendimento do dia a dia, obtendo respaldo de psicólogos e de palestras motivacionais. “No ‘Camila’s’ somos uma família, e os nossos funcionários são fundamentais em todo o contexto, portanto, recebem suporte através de palestras de vídeo, de psicólogos que trabalham forte para que todos se sintam motivados na execução de suas tarefas. Isso reflete na nossa história, na história do ‘Camila’s’’, comenta.

“Temos também um trabalho forte no Brasil de divulgação do ‘Camila’s’, através de um funcionário que divulga os nossos serviços em Orlando e Miami para os turistas, agências de viagens e executivos que vem a trabalho na Flórida. Vamos quatro vezes ao ano no Brasil para reforçar esse trabalho de divulgação, o que tem sido importante. Vamos propagar os trabalhos de divulgação na Argentina, na Colômbia e em Porto Rico. É o day by day, que não tem hora e não tem dia”, ressalta o empresário.

Durante a festa dos 30 anos do Camila’s Restaurant momentos de alegria e descontração, com a tradição da boa comida brasileira, servida por uma equipe que traduz simpatia e atenção com os convidados. O brilhantismo do show de Israel Novaes deu um toque especial na grande celebração de aniversário do restaurante em Orlando e Miami.