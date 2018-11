Califórnia: ataque deixa 13 mortos em casa noturna na madrugada desta quarta (7)

Orlando, Flórida – 8 de novembro

A Califórnia amanheceu em alerta após o atentado ocorrido na cidade de Thousand Oaks, no sul do estado, que deixou 13 pessoas mortas e vários feridos, incluindo o atirador e um policial que foi chamado para apoiar no resgate às vítimas. Até agora, as informações sobre qual teria sido a motivação do crime ainda não são claras.

Várias de fotos circulam a internet e mostram o pânico das pessoas que estavam no Borderline Bar & Grill, estabelecimento que, na ocasião, reunia cerca de 100 pessoas em uma popular festa de música country chamada de “College Country Night”. As testemunhas afirmam que o atirador chegou ao local por volta das 11h30 da noite, atirou nos seguranças e continuou atirando ao entrar na casa de show. Há indícios de que ele também possuía uma bomba de gás, mas a polícia ainda não confirmou a informação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou em sua rede social que está acompanhando as informações sobre o incidente e lamentou o ocorrido.

O criminoso foi identificado como David Long, de 28 anos. Seu corpo foi encontrado no local e a polícia acredita que ele tenha cometido suicídio. Segundo a imprensa americana, Long teria distúrbios mentais e também já teria feito parte da marinha dos Estados Unidos.

Com informações da WFTV, Flórida.