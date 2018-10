Edição de outubro/2018 – p. 18

Brazilian Day Orlando será realizado em maio de 2019

Após reunião com autoridades da cidade de Orlando, o jornalista Paulo Correa anunciou nova data para a realização do Brazilian Day Orlando Festival em 2019, que acontecerá no dia 19 de maio, no Lake Eola Park – em Downtown. A alteração no calendário do maior evento já realizado pela Comunidade Brasileira na Flórida – durante o mês de setembro em homenagem a Independência do Brasil –, se deve ao período de furacões e da alta temperatura, provocando chuvas torrenciais, colocando em risco a segurança de todos. “Devo lembrar que tivemos dois furacões devastadores nos últimos dois anos na Flórida, o Irma no ano passado, e o Florence que veio forte este ano, mas que bateu na trave para a nossa sorte, seguindo para a Carolina do Norte. Foram dois anos de apreensão, colocando em risco o Brazilian Day Orlando, e isso deve ser evitado”, alerta Correa.

“O segundo motivo para a alteração da data é em virtude às chuvas torrenciais no mês de setembro, mês de verão, o que já não ocorre no mês de maio, que é Primavera. A temperatura em maio é mais branda e é difícil de chover neste período. E tem outro agravante no mês de setembro que é a temperatura muito elevada, o que se torna insuportável participar de eventos ao ar livre. Esse ano, durante o Brazilian Day Orlando, a temperatura oscilou entre quarenta e cinco a quarenta e sete graus, ninguém suporta tanto calor”, enfatiza o jornalista.

Explica Paulo Correa que a intenção seria realizar o Brazilian Day Orlando Festival no dia vinte e dois de abril – alusivo ao descobrimento do Brasil –, mas a cidade de Orlando não dispunha de vaga no Lake Eola Park nesta data. “Seria a data perfeita, que se encaixa com o nosso slogan, ‘Redescobrindo o Brazil’, mas dezenove de maio foi à data mais próxima que conseguimos”, relata.

Com a data prefixada do Brazilian Day Orlando Festival em 2019, Paulo Correa avisa aos expositores e vendedores que terão até o dia 15 de novembro próximo para renovar participação no evento, com preferência do mesmo local. “A partir do dia quinze de novembro estaremos abertos às novas empresas, novos expositores e também a novos patrocinadores. Um evento desta importância, considerado pelas autoridades de Orlando o maior e mais bem organizado já realizado por comunidades na cidade, faz parte do calendário oficial de eventos de Orlando. Portanto, quem não se encaixar nesse processo vai ficar de fora da maior exposição cultural brasileira”, alerta Paulo.

Quanto às atrações para o próximo ano, o jornalista adiantou que começam as negociações com importante gravadora no Brasil, que se incumbirá de trazer nomes de peso para se apresentarem no Brazilian Day Orlando. Paulo citou também o ex-vocalista do Olodum, Pierre Onassis, que já está garantindo no cast de atrações em 2019. “O Pierre (Onassis) foi nomeado embaixador do Brazilian Day Orlando. Ele é o primeiro embaixador do evento que vai trazer a Orlando artistas importantes da nossa cultura. Vamos ter novidades no palco e o público vai amar”, faz suspense.

Paulo Correa também anunciou negociação com a Empresa Gol, que, segundo o jornalista, deu parecer favorável para ser patrocinadora do Brazilian Day Orlando Festival em 2019. “Com a realização do evento no mês de maio, o público poderá aproveitar melhor as atrações, degustar comidas brasileiras e assistir aos shows em temperatura agradável. A nova data, no dia dezenove de maio, no domingo, é excelente para todos nós”, comemora.