Edição de julho/2018 – p. 34

Brazilian Day Orlando já tem data marcada

Vem aí mais uma edição do festival brasileiro que já é tradição em várias regiões dos Estados Unidos. O Brazilian Day é um evento aguardado pela comunidade brasileira que faz questão de marcar presença e literalmente vestir a camisa do Brasil para honrar nossa cultura. Este ano a comunidade de Orlando e arredores vai conferir um show mais uma vez espetacular, capitaneado pela equipe do jornalista Paulo Correa, organizador do evento. “Este ano, com base no sucesso do ano passado, vamos trazer ainda mais atrações para o nosso público tão querido”, afirma Paulo. Serão oito horas de evento, desde as 11 da manhã até as 7 da noite. A expectativa é que o público deste ano seja tão grande quanto o do ano passado. Segundo a organização, cerca de 10 mil pessoas participaram do encontro cultural em 2017. Se depender da Fernanda, teria Brazilian Day Orlando todo dia. “Eu acho muito importante de ter esse gostinho do Brasil, pra gente não morrer de saudade e conheces outras pessoas que têm a mesma cultura que a gente, e ter o nosso país pertinho da gente. A comunidade brasileira aqui é muito grande e é muito gostoso quando todo mundo se reúne. Uma vez no ano é pouco. Poderia ter mais, né?”, brinca Fernanda Castilho, estudante e mora em Orlando.

E nem só de brasileiros vive o Brazilian Day. Pelo sucesso do festival, outras nacionalidades também têm participado do evento e curtido a vibe abrasileirada que toma conta do Lake Eola. Mohamed é fã da cultura brasileira e já marcou na agenda. “Faço questão de curtir o Brazilian Day. Eu gosto demais da cultura brasileira, a música é demais!”, explica o estudante que também espera por uma parte muito importante do evento, a culinária. “Espero comer muita coxinha por lá!”, declara Mohamed El-ayna, que é americano.

Anotado na agenda: dia 9 de setembro, das 11 da manhã até as 7 da noite, o Brazilian Day Orlando vai tomar conta do Lake Eola, em Downtown. Um dia para celebrar a cultura do nosso país em terras americanas. Para mais detalhes, curta a página do evento no Facebook (Facebook.com/BrazilianDayOrlando).

Foto destaque: Fernanda Castilho