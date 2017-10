Edição de outubro/2017 – pág. 10

Brazil – A Journey Through Brazilian Experiences muda de data

Em decorrência da passagem do furacão Irma pela Flórida, o Consulado-Geral anuncia as novas datas dos eventos da série “Brazil – A Journey Through Brazilian Experiences”, que acontecerão até o mês de dezembro.

Envolvendo as mais diversas áreas, como arte, arquitetura, cinema, dança, educação, moda, história, literatura, música e esportes, os eventos pretendem mostrar a relevância da influência brasileira no estado. A intenção é integrar diversas ações para promover a cultura brasileira, a economia e a língua portuguesa, apresentando para os moradores da Flórida e para toda a comunidade internacional residente no estado um pouco do Brasil.

Para mais informações sobre o Brazil – A Journey Through Brazilian Experiences, acesse: www.brazilianexperiences.com/

Focus Brasil Orlando

Data: 29 de outubro, às 19h

Local: I-Drive Nascar, Orlando

www.focusbrasil.org/orlando-2017/

Brazil Fashion Miami

Data: 3 de novembro, 17h às 23h

Local: Faena Forum, Miami Beach

www.facebook.com/brazilfashionmiami

Jantar de gala da Independência

Data: 18 de novembro, às 20h

Local: Hotel Four Seasons, em Miami

www.brazilchamber.org/

Geração Brasil – 50 anos de Arte

Data: 28 de novembro

Local: Duo Art Gallery, Miami

www.duoartgallery.com/

Brazilian Voices Day: “Concert Cabaret”

Data: 10 de dezembro, às 19h30

Local: Broward Center for the Performing Arts, Fort Lauderdale

www.brazilianvoices.org/

Ballet Beyond Borders: Dia da Dança

Data: TBA, às 19h

Local: Miami City Ballet, Miami Beach

www.miamicityballet.org/