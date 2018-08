Edição de julho/2018 – p. 54

BR Day New York: Ana Furtado, Paralamas do Sucesso, Matheus & Kauan e DJ Dennis estarão no grande encontro na Sexta Avenida

Quem já participou do BR Day New York sabe: os brasileiros que vivem nos Estados Unidos sonham alto, são cheios de garra e trabalham duro para conquistar o seu espaço no país das oportunidades. E, nessa jornada, deixam muitas coisas para trás, mas nunca o carisma e o alto-astral. Não é à toa, que ano após ano, esse espírito toma conta da Sexta Avenida e presenciamos um momento único, quando brasileiros e nova-iorquinos dançam juntos e celebram a cultura verde e amarela. Com todo esse astral e um lineup inédito, o BR Day promete mais uma edição de sucesso, no dia 2 de setembro.

Ana Furtado, convocada para comandar o time de estrelas da 34a edição do evento, não esconde a alegria: “Fiquei muito feliz com o convite e estou muito animada para que esse dia chegue logo. Sei que o BR Day é uma celebração muito importante para os brasileiros que vivem no país e poder fazer parte dessa festa especial me deixa muito honrada”, celebra a apresentadora do ‘É de Casa’. “Eu sempre tive muita vontade de participar do evento, porque todas as vezes que via pela TV, já dava para sentir a alegria contagiante do público. Então, este ano, vai ser muito especial porque estarei lá, de pertinho!”, antecipa.

Com mais de 35 anos de estrada, o Paralamas do Sucesso é responsável por hits que embalam momentos especiais na vida de muitos brasileiros, e que serão relembrados pela primeira vez na Sexta Avenida. “A nossa expectativa é enorme. Estamos bastante animados e esperando um show bem legal”, antecipa Herbert Viana, vocalista do grupo que recentemente lançou o novo disco “Sinais do Sim”. Para o repertório do grande encontro, Herbert garante: “O público pode esperar um show vibrante, com os nossos maiores sucessos”.

A batida do funk também marca a sua estreia no BR Day. O ritmo que nasceu nos Estados Unidos, encontrou uma nova vertente na periferia do Rio de Janeiro, que vem conquistando fãs no Brasil e no mundo. E na festa em Nova York será representado pelo DJ Dennis, um dos maiores fenômenos das pistas, em show que contará com participações especiais de Toni Garrido e MC Koringa. “O convite para participar do BR Day veio na hora certa, e bem neste momento em que o funk está se espalhando pelo mundo com o nosso sotaque e nossa batida. Estou adorando a ideia de levar o funk ‘made in Brasil’ para as ruas de Nova York”, celebra Dennis, em sua primeira apresentação no país.

O forró também está garantido, na voz da cantora mirim Eduarda Brasil, que emocionou os espectadores na última temporada do ‘The Voice Kids’. Antecipando a sua primeira viagem internacional, Eduarda não esconde a ansiedade: “Eu estou muito feliz. Não esperava viajar tão cedo para fora do Brasil. Esse era um dos meus maiores sonhos – o de conhecer outros lugares – e ainda mais, indo participar do BR Day”, festeja. “Sempre fui uma pessoa de sonhar e tudo o que vem acontecendo me surpreende bastante. Vai ser uma honra imensa estar no BR Day ao lado desses grandes artistas”, agradece.

Primeiro lugar no Spotify em 2017, com 4,5 milhões de ouvintes mensais, os irmãos Matheus & Kauan confirmam o sucesso do sertanejo, ritmo que, ano após ano, é celebrado na Sexta Avenida. “Estamos muito animados com a oportunidade de levar a nossa música para Nova York, uma cidade que abriga tantos brasileiros. Sem dúvida será um show inesquecível! Mal posso esperar”, adianta Matheus. Já Kauan, relembra a temporada em que viveu no país, antes de formar a dupla com o irmão. “Eu adoro os Estados Unidos e me sinto muito à vontade lá. Lembro bem que, quando morei fora, sentia muita saudade do Brasil e da energia contagiante do nosso povo. Será emocionante cantar em Nova York para a multidão verde e amarela”, celebra. No repertório, a dupla garante que não faltarão sucessos como “Te Assumi pro Brasil”, “Decide Aí”, “ Oitava Dose” e “Nosso Santo Bateu”. Também farão parte do setlist as canções inéditas do seu último DVD “Intensamente Hoje”, além de parcerias como em “Ao Vivo e a Cores”, gravada com Anitta, e “Deixa Ela Beijar”, com Kevinho, entre outras.

O BR Day New York é produzido pelo The Brasilians, com apoio da TV Globo. A festa acontece no dia 2 de setembro, na Sexta Avenida, a partir de 11h30.