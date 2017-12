Edição de dezembro/2017 – pág. 22

Boyce Avenue abre Fan Fest da Florida Cup no Universal Orlando Resort

A Florida Cup anunciou no dia 18 de dezembro que os nativos de Sarasota, sensações do rock e artistas da gravadora Peace Records, Boyce Avenue, vão abrir a Fan Fest no Universal Orlando Resort, no dia 13 de janeiro, durante o torneio. A primeira noite do festival também contará com um DJ ao vivo e uma atmosfera festiva para toda a família.

A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, uma das principais do Brasil, e a Chris Weaver Band, de Nashville, Tennessee, sucesso de música country no território norte-americano, subirão ao palco na segunda noite da Fan Fest, no dia 14 de janeiro.

Nos dois dias, os shows vão acontecer no Music Plaza Stage no parque Universal Studios Florida, a partir das 20h (horário de Orlando), e estarão inclusos nos ingressos do parque.

“Não poderíamos estar mais entusiasmados! Os irmãos da Boyce Avenue tem o mesmo espírito Florida Cup. Nascidos na Flórida, alcançaram a fama global com um estilo único de música. Estamos ansiosos para que eles abram a Fan Fest para os nossos fãs. Vai ser a festa da música e do futebol”, explicou Ricardo Villar, CEO do torneio.

A Boyce Avenue, nome da rua onde os irmãos Manzano cresceram, é composta por Alejandro (vocal principal, guitarra, piano), Fabian (violão, vocal) e Daniel (baixo, percussão, vocais). O trio da Flórida formou-se em 2004 e começou a postar vídeos no YouTube em 2007. O sucesso foi repentino, levando a Boyce Avenue a ser a banda independente mais vista do mundo, colecionando milhões de fãs. Até a data presente, o canal da banda no YouTube já acumulou mais de 3,6 bilhões de visualizações e mais de 10 milhões de assinantes, classificando a banda acima de muitos artistas renomados. O trio também tem mais de meio milhão de seguidores no Twitter e mais de 3 milhões de assinantes no Facebook, o que garante uma base de fãs digital duradoura e apaixonada que acompanha todos os movimentos da Boyce Avenue.

Em 2011, o trio lançou seu próprio álbum, o 3 Peace Records, e continuou a crescer em popularidade, recebendo duas indicações para a Teen Choice for Choice Web Star: Música em 2014 e 2016. Em 2012, os três artistas foram convidados para participar da segunda temporada do reality show The X Factor e treinaram alguns participantes para suas apresentações como vocal coaches. O grupo se apresentou em mais de 25 países diferentes, vendeu mais de meio milhão de ingressos e é a banda independente mais transmitida no Spotify no mundo.

A Florida Cup Fan Fest está inclusa na admissão do Universal Studios Florida. Os pacotes de férias também estão disponíveis, incluindo estadia de quatro noites em um hotel do Universal Orlando, ingressos para os parques temáticos e ingressos para os jogos da Florida Cup. Pacotes estão a partir de US$ 766 por pessoa e estão disponíveis em www.floridacup.com.