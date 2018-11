Black Friday na MacroBaby: descontos chegam a 80%

A tradição nasceu nos Estados Unidos: um dia de superdescontos na última semana de novembro. Com o tempo conquistou os brasileiros, que passaram a incorporar em seu calendário o dia de compras com descontos atraentes. Neste ano o Black Friday será dia 23 de novembro. No entanto, pesquisa publicada recentemente no G1.com revelou que entre as pessoas que não pretendem comprar na Black Friday do Brasil, 65% não acreditam que os descontos são verdadeiros. Isso se deve ao fato de algumas lojas brasileiras aumentarem o preço dos produtos nas semanas que antecedem o grande dia, especialmente os mais concorridos, para depois concederem o falso desconto, que na verdade já era o preço praticado.

Tanto nas lojas americanas como nas brasileiras, a expectativa para a Black Friday é criada durante o mês inteiro, quando as lojas já fazem suas primeiras promoções, chamadas de “esquenta” ou “pré-venda”. E o celular tem sido a ferramenta preferida para fazer as compras, deixando para trás o notebook e o próprio computador.

A MacroBaby, maior loja de enxoval da Flórida, já destaca suas ofertas desde o início do mês. Os descontos chegam a 80% e atingem todas as prateleiras: alimentação, itens de higiene, cosméticos, roupas, acessórios, mobiliários e até mesmo carrinhos, carseats e cadeirões. O cliente pode aproveitar os descontos presencialmente ou pelo site da mesgastore (macrobaby.com), conhecida por ser a única que parcela as compras no cartão de crédito brasileiro e oferece a opção de fazer o enxoval a distância, com utilização de robôs que circulam pela loja – controlados pelo cliente em qualquer lugar do mundo.

“Nossa prioridade sempre foi oferecer uma experiência completa para o consumidor. E na Black Friday não tem porque ser diferente”, diz o diretor da MacroBaby, Richard Harary. “Nosso público é fiel: é a mulher que vem grávida e volta com o filho pequeno, que compra para o afilhado, sobrinho e que indica para as amigas”, conclui o empresário.